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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Милан
Рома - Милан: обзор матча 22 декабря 2012
Рома
22.12.2012, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 18 тур
4 : 2
Завершен
Милан
12'
Н. Бурдиссо
22'
П. Освальдо
28'
Э. Ламела
59'
Э. Ламела
87'
Д. Паццини (П)
88'
Б. Кркич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Милан
88'
ГОЛ! 4:2!
Б. Кркич
87'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Д. Паццини
80'
Желтая карточка
Ф. Мексес
Замена
А. Романьоли
️️️️
Ф. Тотти
80'
Красная карточка
Маркиньос
78'
75'
Замена
С. Мунтари
️️️️
М. Амброзини
69'
Замена
Б. Кркич
️️️️
Робиньо
Замена
М. Дестро
️️️️
П. Освальдо
68'
Замена
А. Флоренци
️️️️
Э. Ламела
67'
ГОЛ! 4:0!
Э. Ламела
Пас отдал
Ф. Бальдзаретти
59'
57'
Желтая карточка
М. Амброзини
55'
Замена
Д. Паццини
️️️️
А. Ночерино
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
53'
ГОЛ! 3:0!
Э. Ламела
Пас отдал
Д. Де Росси
28'
ГОЛ! 2:0!
П. Освальдо
Пас отдал
Ф. Тотти
22'
14'
Желтая карточка
М. Йепес
ГОЛ! 1:0!
Н. Бурдиссо
Пас отдал
М. Пьянич
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
4
Майкл Брэдли
ЛП
15
Миралем Пьянич
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
10
Пабло Освальдо
РФ
Главный тренер
Зденек Земан
Милан
32
Марко Амелия
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЛП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
90
Массимо Амброзини
(К)
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
18
Риккардо Монтоливо
ПП
70
Робиньо
ЛФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Рома
1
Маартен Стекеленбург
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Додо
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
22
Габриэл
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
4-3-1-2
1
Гойкоэчеа
42
Бальдзаретти
5
Маркиньос
8
Бурдиссо
4
Пирис
4
Брэдли
16
Де Росси
15
Пьянич
9
Ламела
10
Тотти
10
Освальдо
4-3-2-1
32
Амелия
22
Де Шильо
5
Мексес
33
Йепес
19
Констан
18
Монтоливо
90
Амброзини
23
Ночерино
27
Боатенг
92
Эль-Шаарави
70
Робиньо
10
Тотти
26
Романьоли
26
Романьоли
10
Тотти
9
Ламела
24
Флоренци
24
Флоренци
9
Ламела
10
Освальдо
21
Дестро
21
Дестро
10
Освальдо
90
Амброзини
4
Мунтари
4
Мунтари
90
Амброзини
70
Робиньо
9
Кркич
9
Кркич
70
Робиньо
23
Ночерино
11
Паццини
11
Паццини
23
Ночерино
Остались в запасе
Рома
Милан
1
Маартен Стекеленбург
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Додо
ЛЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
22
Габриэл
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Додо
ЛЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
Остались в запасе
32
Кристиан Аббьяти
ВР
22
Габриэл
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Рома - Милан
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:40 (прямая)
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