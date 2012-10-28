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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Удинезе
Рома - Удинезе: обзор матча 28 октября 2012
Рома
28.10.2012, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 9 тур
2 : 3
Завершен
Удинезе
21'
Э. Ламела
23'
Э. Ламела
30'
М. Домицци
49'
А. Ди Натале
86'
А. Ди Натале (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Удинезе
Вторая желтая
П. Тахцидис
90'
+2
Желтая карточка
П. Тахцидис
90'
+2
90'
Желтая карточка
Э. Агьеманг-Баду
86'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
А. Ди Натале
Желтая карточка
Л. Кастан
85'
Замена
М. Дестро
️️️️
Ф. Тотти
83'
82'
Замена
Г. Силва
️️️️
П. Армеро
81'
Желтая карточка
П. Армеро
Замена
А. Флоренци
️️️️
М. Пьянич
68'
67'
Замена
Т. Арто
️️️️
Г. Анджелла
Замена
Маркиньо
️️️️
Додо
60'
Желтая карточка
Э. Ламела
52'
Желтая карточка
П. Освальдо
50'
49'
ГОЛ! 2:2!
А. Ди Натале
Пас отдал
П. Армеро
46'
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
Д. Фараони
43'
Желтая карточка
М. Домицци
35'
Желтая карточка
Г. Анджелла
30'
ГОЛ! 2:1!
М. Домицци
ГОЛ! 2:0!
Э. Ламела
Пас отдал
П. Освальдо
23'
ГОЛ! 1:0!
Э. Ламела
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Маартен Стекеленбург
ВР
16
Додо
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
10
Пабло Освальдо
ЛВ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
6
Маурицио Домицци
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
33
Габриэле Анджелла
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
10
Андреа Лаццари
ЦП
25
Аллан
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
70
Майкосуэл
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Рома
12
Томас Шведкаускас
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Удинезе
93
Войцех Павловски
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
48
Филиппо Берра
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
88
Виллианс
ОП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
4-3-2-1
1
Стекеленбург
16
Додо
5
Маркиньос
25
Кастан
4
Пирис
16
Де Росси
77
Тахцидис
15
Пьянич
10
Освальдо
9
Ламела
10
Тотти
4-3-1-2
23
Бркич
33
Анджелла
19
Фараони
35
Кода
6
Домицци
10
Лаццари
25
Аллан
7
Армеро
37
Перейра
70
Майкосуэл
10
Ди Натале
15
Пьянич
24
Флоренци
24
Флоренци
15
Пьянич
16
Додо
77
Маркиньо
77
Маркиньо
16
Додо
10
Тотти
21
Дестро
21
Дестро
10
Тотти
7
Армеро
11
Силва
11
Силва
7
Армеро
33
Анджелла
28
Арто
28
Арто
33
Анджелла
19
Фараони
7
Агьеманг-Баду
7
Агьеманг-Баду
19
Фараони
Остались в запасе
Рома
Удинезе
12
Томас Шведкаускас
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
48
Филиппо Берра
ЦЗ
93
Войцех Павловски
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
88
Виллианс
ОП
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
12
Томас Шведкаускас
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
Остались в запасе
48
Филиппо Берра
ЦЗ
93
Войцех Павловски
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
88
Виллианс
ОП
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Рома - Удинезе
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:40 (прямая)
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