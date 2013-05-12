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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Рома
Милан - Рома: обзор матча 12 мая 2013
Милан
12.05.2013, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 37 тур
0 : 0
Завершен
Рома
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Рома
Желтая карточка
К. Констан
90'
+4
90'
+2
Красная карточка
Ф. Тотти
89'
Желтая карточка
Ф. Тотти
88'
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
81'
Замена
М. Дестро
️️️️
П. Освальдо
Замена
Д. Паццини
️️️️
М. Фламини
80'
Замена
А. Ночерино
️️️️
К. Боатенг
78'
Желтая карточка
М. Амброзини
77'
73'
Замена
А. Флоренци
️️️️
Маркиньо
72'
Желтая карточка
Додо
Замена
Робиньо
️️️️
С. Эль-Шаарави
71'
70'
Замена
М. Пьянич
️️️️
С. Перротта
Красная карточка
С. Мунтари
41'
Желтая карточка
М. Балотелли
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
90
Массимо Амброзини
(К)
ОП
20
Матье Фламини
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Додо
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
77
Маркиньо
ЛВ
20
Симоне Перротта
ОП
4
Майкл Брэдли
ОП
10
Франческо Тотти
(К)
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Милан
22
Габриэл
ВР
32
Марко Амелия
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
8
Бакайе Траоре
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Рома
12
Томас Шведкаускас
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
47
Джонатан Лукка
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
11
Николас Лопес
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
4-1-2-2-1
32
Аббьяти
19
Констан
5
Мексес
25
Сапата
22
Де Шильо
90
Амброзини
20
Фламини
4
Мунтари
92
Эль-Шаарави
27
Боатенг
45
Балотелли
4-2-3-1
18
Лобонц
5
Маркиньос
8
Бурдиссо
25
Кастан
16
Додо
20
Перротта
4
Брэдли
9
Ламела
10
Тотти
77
Маркиньо
10
Освальдо
27
Боатенг
23
Ночерино
23
Ночерино
27
Боатенг
92
Эль-Шаарави
70
Робиньо
70
Робиньо
92
Эль-Шаарави
20
Фламини
11
Паццини
11
Паццини
20
Фламини
77
Маркиньо
24
Флоренци
24
Флоренци
77
Маркиньо
20
Перротта
15
Пьянич
15
Пьянич
20
Перротта
10
Освальдо
21
Дестро
21
Дестро
10
Освальдо
Остались в запасе
Милан
Рома
22
Габриэл
ВР
32
Марко Амелия
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
8
Бакайе Траоре
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
47
Джонатан Лукка
ЦП
12
Томас Шведкаускас
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Остались в запасе
22
Габриэл
ВР
32
Марко Амелия
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
8
Бакайе Траоре
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Остались в запасе
47
Джонатан Лукка
ЦП
12
Томас Шведкаускас
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Статистика матча Милан - Рома
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:40 (прямая)
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