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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Рома
Кьево - Рома: обзор матча 16 декабря 2012
Кьево
16.12.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 0
Завершен
Рома
87'
С. Пеллисьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Рома
ГОЛ! 1:0!
С. Пеллисьер
87'
Замена
М. Ригони
️️️️
С. Теро
85'
Замена
Б. Йокич
️️️️
П. Хетемай
76'
72'
Замена
М. Дестро
️️️️
Ф. Тотти
67'
Замена
Д. Де Росси
️️️️
М. Брэдли
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
А. Палоски
67'
64'
Замена
Э. Ламела
️️️️
М. Пьянич
62'
Желтая карточка
Ф. Тотти
Желтая карточка
Л. Ригони
28'
24'
Желтая карточка
Л. Кастан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Рома
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
4
Майкл Брэдли
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
10
Пабло Освальдо
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
14
Марко Ригони
АП
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Рома
1
Маартен Стекеленбург
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Додо
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
11
Николас Лопес
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
4-4-2
70
Соррентино
3
Дайнелли
3
Драме
3
Андреолли
20
Сардо
56
Хетемай
30
Ригони
11
Гуана
5
Кофи
77
Теро
9
Палоски
3-2-3-2
1
Гойкоэчеа
24
Флоренци
5
Маркиньос
25
Кастан
4
Пирис
42
Бальдзаретти
4
Брэдли
15
Пьянич
77
Тахцидис
10
Тотти
10
Освальдо
56
Хетемай
5
Йокич
5
Йокич
56
Хетемай
77
Теро
14
Ригони
14
Ригони
77
Теро
9
Палоски
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
9
Палоски
4
Брэдли
16
Де Росси
16
Де Росси
4
Брэдли
15
Пьянич
9
Ламела
9
Ламела
15
Пьянич
10
Тотти
21
Дестро
21
Дестро
10
Тотти
Остались в запасе
Кьево
Рома
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
1
Маартен Стекеленбург
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Додо
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Остались в запасе
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Додо
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Главный тренер
Зденек Земан
Статистика матча Кьево - Рома
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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