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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Рома
Лацио - Рома: обзор матча 11 ноября 2012
Лацио
11.11.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 12 тур
3 : 2
Завершен
Рома
35'
А. Кандрева
43'
М. Клозе
47'
С. Маури
9'
Э. Ламела
86'
М. Пьянич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Рома
89'
Желтая карточка
Маркиньо
86'
ГОЛ! 3:2!
М. Пьянич
Вторая желтая
С. Маури
85'
Замена
Л. Цана
️️️️
А. Кандрева
83'
79'
Желтая карточка
П. Тахцидис
Замена
К. Брокки
️️️️
Эрнанес
75'
70'
Замена
М. Пьянич
️️️️
Ф. Тотти
62'
Замена
Маркиньо
️️️️
А. Флоренци
Замена
Ш. Раду
️️️️
С. Лулич
59'
Желтая карточка
С. Маури
58'
ГОЛ! 3:1!
С. Маури
47'
46'
Замена
П. Тахцидис
️️️️
Э. Ламела
45'
+2
Красная карточка
Д. Де Росси
Желтая карточка
А. Кандрева
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
М. Клозе
Пас отдал
Эрнанес
43'
Желтая карточка
С. Лулич
38'
ГОЛ! 1:1!
А. Кандрева
35'
33'
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
25'
Желтая карточка
М. Брэдли
Желтая карточка
М. Клозе
18'
9'
ГОЛ! 0:1!
Э. Ламела
Пас отдал
Ф. Тотти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
6
Стефано Маури
ЛЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ОП
10
Эрнанес
ОП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ПП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Рома
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
4
Иван Пирис
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
4
Майкл Брэдли
ОП
16
Даниэле Де Росси
ОП
10
Франческо Тотти
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Лацио
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
12
Огений Онази
ЦП
32
Кристиан Брокки
ЦП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Рома
12
Томас Шведкаускас
ВР
16
Додо
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
11
Николас Лопес
ЦФ
4-2-3-1
22
Маркетти
6
Маури
3
Андре Диас
20
Бьява
25
Конко
19
Лулич
10
Эрнанес
24
Ледесма
15
Гонсалес
87
Кандрева
11
Клозе
3-4-2-1
1
Гойкоэчеа
8
Бурдиссо
5
Маркиньос
4
Пирис
24
Флоренци
4
Брэдли
16
Де Росси
42
Бальдзаретти
9
Ламела
10
Тотти
10
Освальдо
87
Кандрева
27
Цана
27
Цана
87
Кандрева
19
Лулич
26
Раду
26
Раду
19
Лулич
10
Эрнанес
32
Брокки
32
Брокки
10
Эрнанес
10
Тотти
15
Пьянич
15
Пьянич
10
Тотти
24
Флоренци
77
Маркиньо
77
Маркиньо
24
Флоренци
9
Ламела
77
Тахцидис
77
Тахцидис
9
Ламела
Остались в запасе
Лацио
Рома
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
12
Огений Онази
ЦП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
12
Томас Шведкаускас
ВР
16
Додо
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
12
Огений Онази
ЦП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Остались в запасе
12
Томас Шведкаускас
ВР
16
Додо
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Зденек Земан
Статистика матча Лацио - Рома
4
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 17:55 (прямая)
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