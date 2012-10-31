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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Рома
Парма - Рома: обзор матча 31 октября 2012
Парма
31.10.2012, среда, 23:45
Италия. Серия А, 10 тур
3 : 2
Завершен
Рома
34'
И. Бельфодиль
37'
М. Пароло
66'
К. Дзаккардо
8'
Э. Ламела
71'
Ф. Тотти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Рома
Вторая желтая
И. Бельфодиль
85'
Желтая карточка
А. Миранте
84'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
Д. Биабиани
81'
71'
Пенальти не реализован!
Ф. Тотти
71'
ГОЛ! 3:2!
Ф. Тотти
67'
Замена
Маркиньо
️️️️
М. Брэдли
67'
Замена
Маркиньо
️️️️
Додо
ГОЛ! 3:1!
К. Дзаккардо
66'
Замена
А. Аква
️️️️
М. Маркьонни
60'
Желтая карточка
И. Бельфодиль
53'
50'
Желтая карточка
П. Освальдо
46'
Замена
М. Гойкоэчеа
️️️️
М. Стекеленбург
ГОЛ! 2:1!
М. Пароло
Пас отдал
И. Бельфодиль
37'
ГОЛ! 1:1!
И. Бельфодиль
Пас отдал
А. Миранте
34'
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
Амаури
16'
8'
ГОЛ! 0:1!
Э. Ламела
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
16
Марко Пароло
ЦП
10
Хайме Вальдес
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Рома
1
Маартен Стекеленбург
ВР
16
Додо
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Парма
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
19
Стефано Феррарио
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
11
Сотирис Нинис
ЦП
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
11
Дорлан Пабон
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Рома
12
Томас Шведкаускас
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
4-4-2
83
Миранте
29
Палетта
6
Лукарелли
20
Рози
5
Дзаккардо
16
Пароло
10
Вальдес
14
Галлоппа
32
Маркьонни
11
Амаури
14
Биабиани
3-2-2-1-2
1
Стекеленбург
24
Флоренци
5
Маркиньос
25
Кастан
4
Пирис
16
Додо
16
Де Росси
4
Брэдли
9
Ламела
10
Освальдо
10
Тотти
32
Маркьонни
18
Аква
18
Аква
32
Маркьонни
14
Биабиани
11
Сансоне
11
Сансоне
14
Биабиани
11
Амаури
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
11
Амаури
1
Стекеленбург
1
Гойкоэчеа
1
Гойкоэчеа
1
Стекеленбург
16
Додо
77
Маркиньо
77
Маркиньо
16
Додо
Остались в запасе
Парма
Рома
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
19
Стефано Феррарио
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
11
Сотирис Нинис
ЦП
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
11
Дорлан Пабон
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
12
Томас Шведкаускас
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
19
Стефано Феррарио
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
11
Сотирис Нинис
ЦП
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
11
Дорлан Пабон
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Остались в запасе
12
Томас Шведкаускас
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Зденек Земан
Статистика матча Парма - Рома
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Эннио Тардини
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