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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Сампдория
Рома - Сампдория: обзор матча 26 сентября 2012
Рома
26.09.2012, среда, 22:45
Италия. Серия А, 5 тур
1 : 1
Завершен
Сампдория
34'
Ф. Тотти
62'
Д. Мунари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Сампдория
79'
Замена
Р. Сориано
️️️️
Эдер
Желтая карточка
А. Флоренци
67'
Желтая карточка
Э. Ламела
65'
Замена
Д. Де Росси
️️️️
П. Тахцидис
63'
62'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мунари
50'
Замена
М. Икарди
️️️️
М. Эстигаррибия
46'
Вторая желтая
Э. Мареска
ГОЛ! 1:0!
Ф. Тотти
Пас отдал
А. Флоренци
34'
33'
Замена
Н. Крстичич
️️️️
Н. Поцци
23'
Желтая карточка
Э. Мареска
Желтая карточка
Р. Таддеи
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Маартен Стекеленбург
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
11
Родриго Таддеи
ПЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
77
Маркиньо
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Сампдория
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Рома
12
Томас Шведкаускас
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
49
Жуниор Талло
ЦФ
Сампдория
46
Томмазо Берни
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
5
Ренан
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Стекеленбург
24
Флоренци
25
Кастан
8
Бурдиссо
42
Бальдзаретти
11
Таддеи
77
Тахцидис
9
Ламела
10
Тотти
21
Дестро
77
Маркиньо
4-4-2
44
Ромеро
28
Берарди
35
Россини
21
Коста
5
Гастальделло
14
Мба Обьянг
16
Мареска
11
Мунари
18
Эстигаррибия
23
Эдер
9
Поцци
77
Тахцидис
16
Де Росси
16
Де Росси
77
Тахцидис
9
Поцци
7
Крстичич
7
Крстичич
9
Поцци
23
Эдер
21
Сориано
21
Сориано
23
Эдер
18
Эстигаррибия
9
Икарди
9
Икарди
18
Эстигаррибия
Остались в запасе
Рома
Сампдория
12
Томас Шведкаускас
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
49
Жуниор Талло
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
5
Ренан
ЦП
46
Томмазо Берни
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
Остались в запасе
12
Томас Шведкаускас
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
49
Жуниор Талло
ЦФ
Остались в запасе
5
Ренан
ЦП
46
Томмазо Берни
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
Главный тренер
Зденек Земан
Статистика матча Рома - Сампдория
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Олимпико
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