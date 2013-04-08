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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Лацио
Рома - Лацио: обзор матча 08 апреля 2013
Рома
08.04.2013, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 31 тур
1 : 1
Завершен
Лацио
57'
Ф. Тотти (П)
16'
Эрнанес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Лацио
Желтая карточка
Л. Кастан
90'
+2
90'
Замена
М. Станкявичус
️️️️
Ш. Раду
Желтая карточка
М. Пьянич
81'
Замена
Додо
️️️️
А. Флоренци
73'
71'
Замена
М. Сиани
️️️️
К. Ледесма
69'
Вторая желтая
Д. Бьява
63'
Желтая карточка
Д. Бьява
60'
Замена
Л. Козак
️️️️
М. Клозе
57'
Желтая карточка
Л. Цана
Желтая карточка
Э. Ламела
57'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Тотти
57'
Замена
М. Дестро
️️️️
Д. Де Росси
53'
52'
Желтая карточка
С. Лулич
49'
Пенальти не реализован!
Эрнанес
Желтая карточка
Д. Де Росси
43'
39'
Травма
О. Онази
31'
Желтая карточка
Ш. Раду
16'
ГОЛ! 0:1!
Эрнанес
Пас отдал
С. Лулич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Маартен Стекеленбург
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
77
Маркиньо
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ОП
4
Майкл Брэдли
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
26
Штефан Раду
ЛЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
15
Альваро Гонсалес
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
24
Кристиан Ледесма
(К)
ОП
10
Эрнанес
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Рома
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Додо
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
47
Джонатан Лукка
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
11
Николас Лопес
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
6
Стефано Маури
ЛП
18
Либор Козак
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Стекеленбург
5
Маркиньос
25
Кастан
77
Маркиньо
35
Торосидис
16
Де Росси
24
Флоренци
4
Брэдли
15
Пьянич
9
Ламела
10
Тотти
4-1-4-1
22
Маркетти
15
Гонсалес
27
Цана
20
Бьява
26
Раду
24
Ледесма
87
Кандрева
10
Эрнанес
12
Онази
19
Лулич
11
Клозе
24
Флоренци
16
Додо
16
Додо
24
Флоренци
16
Де Росси
21
Дестро
21
Дестро
16
Де Росси
24
Ледесма
13
Сиани
13
Сиани
24
Ледесма
26
Раду
18
Станкявичус
18
Станкявичус
26
Раду
11
Клозе
18
Козак
18
Козак
11
Клозе
Остались в запасе
Рома
Лацио
47
Джонатан Лукка
ЦП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
1
Альбано Биццарри
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
10
Эдерсон
ЛП
6
Стефано Маури
ЛП
25
Лука Крекко
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
47
Джонатан Лукка
ЦП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
11
Николас Лопес
ЦФ
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
10
Эдерсон
ЛП
6
Стефано Маури
ЛП
25
Лука Крекко
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Рома - Лацио
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:40 (прямая)
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