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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Рома
Палермо - Рома: обзор матча 30 марта 2013
Палермо
30.03.2013, суббота, 18:00
Италия. Серия А, 30 тур
2 : 0
Завершен
Рома
21'
Й. Иличич
35'
Ф. Микколи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Рома
Замена
А. Форлин
️️️️
Э. Баррето
80'
Желтая карточка
П. Дибала
77'
73'
Замена
В. Торосидис
️️️️
И. Пирис
62'
Желтая карточка
П. Освальдо
Замена
С. Гарсия
️️️️
А. Доссена
60'
53'
Желтая карточка
И. Пирис
Желтая карточка
Й. Иличич
52'
Замена
П. Дибала
️️️️
Ф. Микколи
52'
46'
Замена
П. Освальдо
️️️️
П. Тахцидис
46'
Замена
М. Пьянич
️️️️
С. Перротта
ГОЛ! 2:0!
Ф. Микколи
Пас отдал
Й. Иличич
35'
ГОЛ! 1:0!
Й. Иличич
Пас отдал
Ф. Микколи
21'
Желтая карточка
Э. Муньос
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
8
Эдгар Баррето
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Рома
1
Маартен Стекеленбург
ВР
25
Леандро Кастан
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Палермо
22
Джакомо Бричетто
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
22
Маркос Нельсон
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
18
Алехандро Форлин
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
33
Мауро Формика
АП
50
Джулио Сансеверино
ЦФ
11
Сефас Малеле
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
17
Мауро Боселли
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
16
Додо
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
47
Джонатан Лукка
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
3-5-2
70
Соррентино
6
Ароника
6
Муньос
5
фон Берген
3
Доссена
8
Баррето
27
Куртич
5
Донати
89
Морганелла
10
Микколи
72
Иличич
4-4-1-1
1
Стекеленбург
4
Пирис
25
Кастан
8
Бурдиссо
24
Флоренци
77
Маркиньо
20
Перротта
16
Де Росси
77
Тахцидис
9
Ламела
10
Тотти
3
Доссена
3
Гарсия
3
Гарсия
3
Доссена
8
Баррето
18
Форлин
18
Форлин
8
Баррето
10
Микколи
21
Дибала
21
Дибала
10
Микколи
4
Пирис
35
Торосидис
35
Торосидис
4
Пирис
20
Перротта
15
Пьянич
15
Пьянич
20
Перротта
77
Тахцидис
10
Освальдо
10
Освальдо
77
Тахцидис
Остались в запасе
Палермо
Рома
50
Джулио Сансеверино
ЦФ
22
Джакомо Бричетто
ВР
11
Сефас Малеле
ЦФ
22
Франческо Бенусси
ВР
22
Маркос Нельсон
ПЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
33
Мауро Формика
АП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
17
Мауро Боселли
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
47
Джонатан Лукка
ЦП
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
16
Додо
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Майкл Брэдли
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Остались в запасе
50
Джулио Сансеверино
ЦФ
22
Джакомо Бричетто
ВР
11
Сефас Малеле
ЦФ
22
Франческо Бенусси
ВР
22
Маркос Нельсон
ПЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
33
Мауро Формика
АП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
17
Мауро Боселли
ЦФ
Остались в запасе
47
Джонатан Лукка
ЦП
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
16
Додо
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Майкл Брэдли
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Статистика матча Палермо - Рома
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Ренцо Барбера
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