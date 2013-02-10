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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Рома
Сампдория - Рома: обзор матча 10 февраля 2013
Сампдория
10.02.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 24 тур
3 : 1
Завершен
Рома
56'
М. Эстигаррибия
73'
Д. Сансоне
77'
М. Икарди
75'
Э. Ламела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Рома
87'
Замена
Н. Лопес
️️️️
Маркиньо
Замена
С. Поульсен
️️️️
М. Эстигаррибия
87'
ГОЛ! 3:1!
М. Икарди
Пас отдал
Д. Сансоне
77'
76'
Замена
Додо
️️️️
Л. Кастан
75'
ГОЛ! 2:1!
Э. Ламела
ГОЛ! 2:0!
Д. Сансоне
73'
71'
Пенальти не реализован!
П. Освальдо
70'
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
Желтая карточка
Д. Гастальделло
69'
67'
Замена
А. Флоренци
️️️️
М. Брэдли
ГОЛ! 1:0!
М. Эстигаррибия
Пас отдал
Д. Сансоне
56'
Замена
Д. Сансоне
️️️️
Р. Сориано
46'
42'
Желтая карточка
Д. Де Росси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
44
Серхио Ромеро
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Рома
1
Маартен Стекеленбург
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
5
Ренан
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
16
Додо
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
47
Джонатан Лукка
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
11
Николас Лопес
ЦФ
4-5-1
44
Ромеро
21
Коста
35
Россини
5
Гастальделло
29
Де Сильвестри
18
Эстигаррибия
15
Поли
7
Крстичич
21
Сориано
14
Мба Обьянг
9
Икарди
3-4-1-2
1
Стекеленбург
8
Бурдиссо
5
Маркиньос
25
Кастан
77
Маркиньо
4
Брэдли
16
Де Росси
15
Пьянич
9
Ламела
10
Тотти
10
Освальдо
18
Эстигаррибия
7
Поульсен
7
Поульсен
18
Эстигаррибия
21
Сориано
18
Сансоне
18
Сансоне
21
Сориано
25
Кастан
16
Додо
16
Додо
25
Кастан
4
Брэдли
24
Флоренци
24
Флоренци
4
Брэдли
77
Маркиньо
11
Лопес
11
Лопес
77
Маркиньо
Остались в запасе
Сампдория
Рома
5
Ренан
ЦП
1
Анжело Да Кошта
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
47
Джонатан Лукка
ЦП
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Остались в запасе
5
Ренан
ЦП
1
Анжело Да Кошта
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Остались в запасе
47
Джонатан Лукка
ЦП
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Статистика матча Сампдория - Рома
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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