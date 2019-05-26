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Иньяцио Абате - статистика

Завершил карьеру
12 ноября 1986 (39), Сант-Агата-де-Готи
#20 | Защитник
180 см | 73 кг
Италия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Милан
17
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
СПАЛ
2 : 3
26.05.2019
Милан
1' - 90'
27'
Италия. Серия А, 37 тур
Милан
2 : 0
19.05.2019
Фрозиноне
1' - 90'
49'
Италия. Серия А, 36 тур
Фиорентина
0 : 1
11.05.2019
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Милан
2 : 1
06.05.2019
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Торино
2 : 0
28.04.2019
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Парма
1 : 1
20.04.2019
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Милан
1 : 0
13.04.2019
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Ювентус
2 : 1
06.04.2019
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Милан
1 : 1
02.04.2019
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Сампдория
1 : 0
30.03.2019
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Милан
2 : 3
17.03.2019
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Кьево
1 : 2
09.03.2019
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Милан
1 : 0
02.03.2019
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
3 : 0
22.02.2019
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Аталанта
1 : 3
16.02.2019
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Милан
3 : 0
10.02.2019
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
1 : 1
03.02.2019
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
0 : 0
26.01.2019
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
0 : 2
21.01.2019
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
2 : 1
29.12.2018
СПАЛ
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Фрозиноне
0 : 0
26.12.2018
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
0 : 1
22.12.2018
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Болонья
0 : 0
18.12.2018
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Милан
0 : 0
09.12.2018
Торино
1' - 90'
8'
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
2 : 1
02.12.2018
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Лацио
1 : 1
25.11.2018
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
0 : 2
11.11.2018
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Удинезе
0 : 1
04.11.2018
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Милан
2 : 1
31.10.2018
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 2
28.10.2018
Сампдория
Был в запасе
80'
Италия. Серия А, 9 тур
Интер
1 : 0
21.10.2018
Милан
90' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Милан
3 : 1
07.10.2018
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Сассуоло
1 : 4
30.09.2018
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Эмполи
1 : 1
27.09.2018
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
2 : 2
23.09.2018
Аталанта
67' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Кальяри
1 : 1
16.09.2018
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Милан
2 : 1
31.08.2018
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
3 : 2
25.08.2018
Милан
Был в запасе
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