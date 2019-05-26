Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Иньяцио Абате
Статистика
Иньяцио Абате - статистика
Завершил карьеру
12 ноября 1986 (39), Сант-Агата-де-Готи
#20 | Защитник
180 см | 73 кг
Италия
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2018/2019
Италия. Серия А 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Суперкубок Италии 2016
Италия. Серия А 2015/2016
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Чемпионат мира 2014
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Кубок Конфедераций 2013
Лига чемпионов 2013/2014
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Италия. Кубок 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Трофей Луиджи Берлускони 2012
Чемпионат Европы 2012
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Кубок Берлускони 2011
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Суперкубок Италии 2011
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеские матчи 2009
Италия. Серия А 2008/2009
Олимпиада 2008
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Милан
17
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
СПАЛ
2 : 3
26.05.2019
Милан
1' - 90'
27'
Италия. Серия А, 37 тур
Милан
2 : 0
19.05.2019
Фрозиноне
1' - 90'
49'
Италия. Серия А, 36 тур
Фиорентина
0 : 1
11.05.2019
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Милан
2 : 1
06.05.2019
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Торино
2 : 0
28.04.2019
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Парма
1 : 1
20.04.2019
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Милан
1 : 0
13.04.2019
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Ювентус
2 : 1
06.04.2019
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Милан
1 : 1
02.04.2019
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Сампдория
1 : 0
30.03.2019
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Милан
2 : 3
17.03.2019
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Кьево
1 : 2
09.03.2019
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Милан
1 : 0
02.03.2019
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
3 : 0
22.02.2019
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Аталанта
1 : 3
16.02.2019
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Милан
3 : 0
10.02.2019
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
1 : 1
03.02.2019
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
0 : 0
26.01.2019
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
0 : 2
21.01.2019
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
2 : 1
29.12.2018
СПАЛ
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Фрозиноне
0 : 0
26.12.2018
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
0 : 1
22.12.2018
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Болонья
0 : 0
18.12.2018
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Милан
0 : 0
09.12.2018
Торино
1' - 90'
8'
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
2 : 1
02.12.2018
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Лацио
1 : 1
25.11.2018
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
0 : 2
11.11.2018
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Удинезе
0 : 1
04.11.2018
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Милан
2 : 1
31.10.2018
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 2
28.10.2018
Сампдория
Был в запасе
80'
Италия. Серия А, 9 тур
Интер
1 : 0
21.10.2018
Милан
90' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Милан
3 : 1
07.10.2018
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Сассуоло
1 : 4
30.09.2018
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Эмполи
1 : 1
27.09.2018
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
2 : 2
23.09.2018
Аталанта
67' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Кальяри
1 : 1
16.09.2018
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Милан
2 : 1
31.08.2018
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
3 : 2
25.08.2018
Милан
Был в запасе
Главные новости
«Челси» объявил об уходе Боули из клуба
09:30
Месси выиграл 49-й трофей в карьере
09:18
1
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
Видео
Соболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
7
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
1
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
9
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
4
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
5
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
6
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+