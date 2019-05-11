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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Милан
Фиорентина - Милан: обзор матча 11 мая 2019
Фиорентина
11.05.2019, суббота, 21:30
Италия. Серия А, 36 тур
0 : 1
Завершен
Милан
35'
Х. Чалханоглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Милан
79'
Желтая карточка
Д. Доннарумма
Желтая карточка
В. Лорини
67'
35'
ГОЛ! 0:1!
Х. Чалханоглу
Пас отдал
Сусо
Желтая карточка
К. Бираги
34'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
40
Альбан Лафон
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
24
Марко Бенасси
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
17
Давид Ганцко
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Жерсон
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
4
Хосе Маури
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
3-2-2-1-2
40
Лафон
6
Фернандес
31
Миленкович
14
Уго
3
Бираги
16
Лорини
24
Бенасси
6
Дабо
14
Кьеза
10
Муриэль
87
Миральяс
4-1-2-1-2
1
Доннарумма
37
Мусаккио
26
Романьоли
20
Абате
13
Родригес
8
Бакайоко
20
Чалханоглу
19
Кессье
10
Сусо
16
Борини
9
Пентек
Остались в запасе
Фиорентина
Милан
1
Пьетро Террачиано
ВР
17
Давид Ганцко
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Жерсон
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
4
Хосе Маури
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
17
Давид Ганцко
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Жерсон
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
4
Хосе Маури
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Фиорентина - Милан
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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