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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Фиорентина
Милан - Фиорентина: обзор матча 22 декабря 2018
Милан
22.12.2018, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
0 : 1
Завершен
Фиорентина
73'
Ф. Кьеза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Фиорентина
Желтая карточка
Д. Лаксальт
90'
+3
Желтая карточка
А. Романьоли
78'
Желтая карточка
Сусо
77'
74'
Желтая карточка
Ф. Кьеза
73'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кьеза
Пас отдал
Ж. Верету
62'
Желтая карточка
Э. Фернандес
42'
Желтая карточка
В. Уго
32'
Желтая карточка
Г. Пеццелла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
10
Сусо
ПВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Фиорентина
40
Альбан Лафон
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
24
Марко Бенасси
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Милан
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Ален Халилович
АП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Фиорентина
22
Бартломей Дронговски
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
8
Жерсон
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Доннарумма
26
Романьоли
20
Абате
25
Сапата
13
Родригес
2
Калабрия
20
Чалханоглу
4
Маури
10
Сусо
70
Кастильехо
9
Игуаин
3-2-2-1-2
40
Лафон
31
Миленкович
2
Пеццелла
14
Уго
6
Фернандес
3
Бираги
24
Бенасси
17
Верету
14
Кьеза
18
Симеоне
87
Миральяс
Остались в запасе
Милан
Фиорентина
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Ален Халилович
АП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
22
Бартломей Дронговски
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
8
Жерсон
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Ален Халилович
АП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Остались в запасе
22
Бартломей Дронговски
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
8
Жерсон
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Милан - Фиорентина
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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