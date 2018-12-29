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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - СПАЛ
Милан - СПАЛ: обзор матча 29 декабря 2018
Милан
29.12.2018, суббота, 22:30
Италия. Серия А, 19 тур
2 : 1
Завершен
СПАЛ
16'
С. Кастильехо
64'
Г. Игуаин
13'
А. Петанья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - СПАЛ
Вторая желтая
Сусо
89'
Желтая карточка
Сусо
79'
Желтая карточка
К. Сапата
73'
70'
Желтая карточка
П. Скьяттарелла
ГОЛ! 2:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
Х. Чалханоглу
64'
Желтая карточка
С. Кастильехо
56'
51'
Желтая карточка
Я. Куртич
ГОЛ! 1:1!
С. Кастильехо
16'
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Петанья
Пас отдал
Т. Сионек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Сусо
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
СПАЛ
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
34
Франческо Викари
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
25
Эвертон Луис
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Доннарумма
13
Родригес
25
Сапата
20
Абате
26
Романьоли
8
Бакайоко
20
Чалханоглу
19
Кессье
70
Кастильехо
10
Сусо
9
Игуаин
3-2-3-2
1
Гомис
41
Дикман
27
Фелипе
15
Сионек
33
Бонифази
4
Коста
27
Куртич
28
Скьяттарелла
6
Миссироли
7
Антенуччи
37
Петанья
Остались в запасе
Милан
СПАЛ
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
34
Франческо Викари
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
25
Эвертон Луис
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Остались в запасе
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
34
Франческо Викари
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
25
Эвертон Луис
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Статистика матча Милан - СПАЛ
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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