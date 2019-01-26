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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Наполи
Милан - Наполи: обзор матча 26 января 2019
Милан
26.01.2019, суббота, 22:30
Италия. Серия А, 21 тур
0 : 0
Завершен
Наполи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Наполи
90'
+3
Вторая желтая
Ф. Руис
Замена
Д. Лаксальт
️️️️
Х. Чалханоглу
90'
88'
Замена
А. Унас
️️️️
Л. Инсинье
86'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
80'
Замена
С. Верди
️️️️
Д. Мертенс
72'
Замена
Ф. Гулам
️️️️
М. Руй
Замена
К. Пентек
️️️️
П. Кутроне
71'
Замена
Ф. Борини
️️️️
Л. Пакета
69'
18'
Желтая карточка
Ф. Руис
Желтая карточка
П. Кутроне
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
10
Сусо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
7
Петр Зелински
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
4
Хосе Маури
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Наполи
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
90
Симоне Верди
АП
96
Адам Унас
ПВ
4-1-2-2-1
1
Доннарумма
13
Родригес
37
Мусаккио
26
Романьоли
2
Калабрия
8
Бакайоко
20
Чалханоглу
19
Кессье
11
Пакета
10
Сусо
10
Кутроне
4-2-1-3
1
Оспина
3
Кулибали
39
Альбиоль
24
Малку
6
Мариу Руй
7
Зелински
8
Руис
10
Инсинье
7
Кальехон
30
Милик
10
Мертенс
20
Чалханоглу
93
Лаксальт
93
Лаксальт
20
Чалханоглу
10
Кутроне
9
Пентек
9
Пентек
10
Кутроне
11
Пакета
16
Борини
16
Борини
11
Пакета
6
Мариу Руй
13
Гулам
13
Гулам
6
Мариу Руй
10
Мертенс
90
Верди
90
Верди
10
Мертенс
10
Инсинье
96
Унас
96
Унас
10
Инсинье
Остались в запасе
Милан
Наполи
17
Антонио Доннарумма
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
13
Андреа Конти
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
4
Хосе Маури
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Рубен Аморим
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
13
Андреа Конти
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
4
Хосе Маури
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Милан - Наполи
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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