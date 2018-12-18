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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Милан
Болонья - Милан: обзор матча 18 декабря 2018
Болонья
18.12.2018, вторник, 22:30
Италия. Серия А, 16 тур
0 : 0
Завершен
Милан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Милан
90'
+4
Желтая карточка
А. Романьоли
Желтая карточка
Ф. Хеландер
84'
83'
Желтая карточка
Ф. Кессье
76'
Вторая желтая
Т. Бакайоко
73'
Желтая карточка
Т. Бакайоко
Желтая карточка
Ф. Сантандер
42'
40'
Желтая карточка
Д. Калабрия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
29
Антонио Сантурро
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Ален Халилович
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
3-2-3-2
1
Скорупски
33
Калабрези
22
Хеландер
5
Данило
15
Мбайе
14
Матиелло
15
Поли
6
Надь
32
Сванберг
9
Сантандер
8
Паласио
4-1-2-1-2
1
Доннарумма
2
Калабрия
25
Сапата
26
Романьоли
13
Родригес
8
Бакайоко
20
Чалханоглу
19
Кессье
10
Сусо
10
Кутроне
9
Игуаин
Остались в запасе
Болонья
Милан
1
Анжело Да Кошта
ВР
29
Антонио Сантурро
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Ален Халилович
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
29
Антонио Сантурро
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Ален Халилович
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Болонья - Милан
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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