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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Сассуоло
Милан - Сассуоло: обзор матча 02 марта 2019
Милан
02.03.2019, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 26 тур
1 : 0
Завершен
Сассуоло
35'
П. Лирола (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Сассуоло
Желтая карточка
Р. Родригес
90'
+2
64'
Красная карточка
А. Консильи
Желтая карточка
Л. Пакета
51'
Желтая карточка
Т. Бакайоко
37'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
П. Лирола
35'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
10
Сусо
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
28
Мерих Демирал
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
94
Доменико Берарди
ПВ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Милан
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
6
Лукас Билья
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
13
Рожерио
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Доннарумма
13
Родригес
37
Мусаккио
26
Романьоли
2
Калабрия
8
Бакайоко
20
Чалханоглу
19
Кессье
11
Пакета
10
Сусо
9
Пентек
4-1-2-3
47
Консильи
14
Лирола
67
Феррари
13
Пелузо
28
Демирал
5
Локателли
4
Маньянелли
8
Сенси
94
Берарди
31
Джуричич
13
Бога
Остались в запасе
Милан
Сассуоло
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
6
Лукас Билья
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Рожерио
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
6
Лукас Билья
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Остались в запасе
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Рожерио
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Милан - Сассуоло
3
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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