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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Милан
Сампдория - Милан: обзор матча 30 марта 2019
Сампдория
30.03.2019, суббота, 22:30
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 0
Завершен
Милан
1'
Г. Дефрель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Милан
90'
+1
Желтая карточка
М. Мусаккио
65'
Желтая карточка
Т. Бакайоко
Желтая карточка
Р. Виейра
37'
25'
Желтая карточка
С. Кастильехо
15'
Желтая карточка
Сусо
ГОЛ! 1:0!
Г. Дефрель
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
10
Сусо
ПВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Сампдория
27
Вид Белец
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
17
Риккардо Сапонара
АП
25
Марко Сау
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
19
Франк Кессье
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
3-4-1-2
25
Аудеро
29
Мурру
2
Андерсен
25
Колли
7
Сала
26
Прат
17
Линетти
14
Виейра
11
Рамирес
92
Дефрель
27
Квальярелла
4-1-2-2-1
1
Доннарумма
2
Калабрия
37
Мусаккио
26
Романьоли
13
Родригес
8
Бакайоко
20
Чалханоглу
6
Билья
70
Кастильехо
10
Сусо
9
Пентек
Остались в запасе
Сампдория
Милан
27
Вид Белец
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
17
Риккардо Сапонара
АП
25
Марко Сау
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
11
Лукас Пакета
АП
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
19
Франк Кессье
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
27
Вид Белец
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
17
Риккардо Сапонара
АП
25
Марко Сау
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Остались в запасе
11
Лукас Пакета
АП
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
19
Франк Кессье
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Сампдория - Милан
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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