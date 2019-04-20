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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Милан
Парма - Милан: обзор матча 20 апреля 2019
Парма
20.04.2019, суббота, 13:30
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 1
Завершен
Милан
69'
С. Кастильехо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Милан
82'
Желтая карточка
Л. Билья
69'
ГОЛ! 0:1!
С. Кастильехо
Пас отдал
Сусо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
20
Антонино Барилла
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Сусо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Парма
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
4
Лео Штулац
ОП
16
Хосе Мачин
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
Милан
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
6
Лукас Билья
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
4-1-2-1-1
55
Сепе
32
Димарко
2
Якопони
23
Гаццола
5
Гальоло
23
Скоццарелла
20
Барилла
33
Куцка
27
Жервиньо
9
Чераволо
4-1-2-1-2
1
Доннарумма
13
Конти
25
Сапата
26
Романьоли
13
Родригес
8
Бакайоко
20
Чалханоглу
19
Кессье
10
Сусо
9
Пентек
16
Борини
Остались в запасе
Парма
Милан
4
Лео Штулац
ОП
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
16
Хосе Мачин
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
11
Лукас Пакета
АП
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
6
Лукас Билья
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
4
Лео Штулац
ОП
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
16
Хосе Мачин
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
Остались в запасе
11
Лукас Пакета
АП
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
6
Лукас Билья
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Парма - Милан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0 : 0
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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