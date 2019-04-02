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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Удинезе
Милан - Удинезе: обзор матча 02 апреля 2019
Милан
02.04.2019, вторник, 20:00
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 1
Завершен
Удинезе
44'
К. Пентек
65'
К. Ласанья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Удинезе
65'
ГОЛ! 1:1!
К. Ласанья
Пас отдал
С. Фофана
ГОЛ! 1:0!
К. Пентек
44'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Сусо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
Удинезе
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
6
Сванте Ингелссон
АП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Доннарумма
93
Лаксальт
37
Мусаккио
20
Абате
26
Романьоли
8
Бакайоко
20
Чалханоглу
6
Билья
11
Пакета
10
Кутроне
9
Пентек
3-2-3-1-1
1
Муссо
3
Опоку
87
Де Майо
33
Самир
5
тер Авест
4
Зеегелар
85
Бехрами
7
Де Пауль
42
Фофана
23
Пуссетто
15
Ласанья
Остались в запасе
Милан
Удинезе
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Сусо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
6
Сванте Ингелссон
АП
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Сусо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
Остались в запасе
6
Сванте Ингелссон
АП
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Милан - Удинезе
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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Милан
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