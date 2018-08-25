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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Милан
Наполи - Милан: обзор матча 25 августа 2018
Наполи
25.08.2018, суббота, 21:30
Италия. Серия А, 2 тур
3 : 2
Завершен
Милан
53'
П. Зелински
67'
П. Зелински
80'
Д. Мертенс
15'
Д. Бонавентура
49'
Д. Калабрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Милан
Желтая карточка
К. Кулибали
90'
+2
ГОЛ! 3:2!
Д. Мертенс
Пас отдал
Аллан
80'
ГОЛ! 2:2!
П. Зелински
67'
66'
Желтая карточка
Р. Родригес
ГОЛ! 1:2!
П. Зелински
Пас отдал
Х. Кальехон
53'
49'
ГОЛ! 0:2!
Д. Калабрия
Пас отдал
Сусо
31'
Желтая карточка
Сусо
Желтая карточка
Л. Инсинье
30'
15'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бонавентура
Пас отдал
Ф. Борини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
25
Аллан
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Сусо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Наполи
1
Орестис Карнезис
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
90
Симоне Верди
АП
96
Адам Унас
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
10
Ален Халилович
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
4-3-1-2
1
Оспина
6
Мариу Руй
39
Альбиоль
3
Кулибали
4
Хюсай
25
Аллан
17
Гамшик
7
Зелински
10
Инсинье
30
Милик
7
Кальехон
4-3-1-2
1
Доннарумма
2
Калабрия
26
Романьоли
37
Мусаккио
13
Родригес
7
Бонавентура
6
Билья
19
Кессье
10
Сусо
9
Игуаин
16
Борини
Остались в запасе
Наполи
Милан
1
Орестис Карнезис
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
90
Симоне Верди
АП
96
Адам Унас
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
10
Ален Халилович
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
90
Симоне Верди
АП
96
Адам Унас
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
10
Ален Халилович
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Наполи - Милан
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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