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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Милан
Аталанта - Милан: обзор матча 16 февраля 2019
Аталанта
16.02.2019, суббота, 22:30
Италия. Серия А, 24 тур
1 : 3
Завершен
Милан
33'
Р. Фройлер
45+1'
К. Пентек
55'
Х. Чалханоглу
61'
К. Пентек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Милан
89'
Желтая карточка
Р. Родригес
61'
ГОЛ! 1:3!
К. Пентек
Пас отдал
Х. Чалханоглу
55'
ГОЛ! 1:2!
Х. Чалханоглу
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
К. Пентек
Пас отдал
Р. Родригес
ГОЛ! 1:0!
Р. Фройлер
Пас отдал
Й. Иличич
33'
27'
Желтая карточка
Сусо
Желтая карточка
М. де Рон
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
10
Сусо
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
3-3-1-3
1
Бериша
19
Паломино
21
Кастань
33
Хатебур
2
Толой
15
де Рон
6
Джимсити
8
Фройлер
91
Сапата
72
Иличич
10
Гомес
4-1-2-2-1
1
Доннарумма
2
Калабрия
37
Мусаккио
26
Романьоли
13
Родригес
8
Бакайоко
20
Чалханоглу
19
Кессье
10
Сусо
11
Пакета
9
Пентек
Остались в запасе
Аталанта
Милан
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
17
Антонио Доннарумма
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Аталанта - Милан
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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