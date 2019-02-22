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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Эмполи
Милан - Эмполи: обзор матча 22 февраля 2019
Милан
22.02.2019, пятница, 22:30
Италия. Серия А, 25 тур
3 : 0
Завершен
Эмполи
49'
К. Пентек
51'
Ф. Кессье
67'
С. Кастильехо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Эмполи
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
71'
ГОЛ! 3:0!
С. Кастильехо
Пас отдал
А. Конти
67'
55'
Желтая карточка
Д. Ди Лоренцо
ГОЛ! 2:0!
Ф. Кессье
Пас отдал
С. Кастильехо
51'
ГОЛ! 1:0!
К. Пентек
Пас отдал
Х. Чалханоглу
49'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Эмполи
22
Бартломей Дронговски
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
18
Африйе Аква
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Эмполи
49
Иван Проведель
ВР
43
Димитриос Николау
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Доннарумма
13
Родригес
37
Мусаккио
26
Романьоли
13
Конти
8
Бакайоко
20
Чалханоглу
19
Кессье
11
Пакета
70
Кастильехо
9
Пентек
3-2-3-1-1
22
Дронговски
15
Делл'Орко
34
Везели
26
Сильвестре
22
Ди Лоренцо
21
Паскуаль
18
Аква
10
Беннасер
33
Крунич
17
Фариас
9
Капуто
Остались в запасе
Милан
Эмполи
17
Антонио Доннарумма
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
43
Димитриос Николау
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
49
Иван Проведель
ВР
22
Доменико Майетта
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Остались в запасе
43
Димитриос Николау
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
49
Иван Проведель
ВР
22
Доменико Майетта
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Милан - Эмполи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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