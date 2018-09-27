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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Милан
Эмполи - Милан: обзор матча 27 сентября 2018
Эмполи
27.09.2018, четверг, 22:00
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 1
Завершен
Милан
71'
Ф. Капуто (П)
10'
Л. Капецци (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Милан
83'
Желтая карточка
Д. Лаксальт
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Капуто
71'
Желтая карточка
Л. Капецци
55'
Желтая карточка
Д. Майетта
53'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Калабрия
10'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Л. Капецци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
1
Пьетро Террачиано
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
9
Франческо Капуто
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Сусо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Эмполи
22
Андреа Фулиньяти
ВР
49
Иван Проведель
ВР
29
Михал Марцьяник
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
20
Лоренцо Лолло
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Ален Халилович
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
4-4-2
1
Террачиано
26
Сильвестре
22
Майетта
34
Везели
22
Ди Лоренцо
10
Беннасер
33
Крунич
25
Траоре
82
Капецци
27
ла Гумина
9
Капуто
4-4-1-1
1
Доннарумма
2
Калабрия
26
Романьоли
37
Мусаккио
93
Лаксальт
7
Бонавентура
6
Билья
19
Кессье
20
Чалханоглу
10
Сусо
16
Борини
Остались в запасе
Эмполи
Милан
22
Андреа Фулиньяти
ВР
49
Иван Проведель
ВР
29
Михал Марцьяник
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
20
Лоренцо Лолло
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Ален Халилович
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
22
Андреа Фулиньяти
ВР
49
Иван Проведель
ВР
29
Михал Марцьяник
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
20
Лоренцо Лолло
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Хосе Маури
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Ален Халилович
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Эмполи - Милан
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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