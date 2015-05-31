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Франческо Тавано
Статистика
Франческо Тавано - статистика
Завершил карьеру
2 марта 1979 (47)
#10 | Нападающий
169 см | 68 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эмполи
26
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Интер
4 : 3
31.05.2015
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Эмполи
1 : 1
24.05.2015
Сампдория
82' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Верона
2 : 1
17.05.2015
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Эмполи
2 : 3
10.05.2015
Фиорентина
72' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Торино
0 : 1
06.05.2015
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Эмполи
4 : 2
30.04.2015
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
2 : 2
26.04.2015
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Эмполи
2 : 2
19.04.2015
Парма
83' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Лацио
4 : 0
12.04.2015
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Ювентус
2 : 0
04.04.2015
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Эмполи
3 : 1
22.03.2015
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Кальяри
1 : 1
14.03.2015
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Эмполи
1 : 1
08.03.2015
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Палермо
0 : 0
01.03.2015
Эмполи
1' - 74'
Италия. Серия А, 24 тур
Эмполи
3 : 0
22.02.2015
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Милан
1 : 1
15.02.2015
Эмполи
64' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Эмполи
2 : 0
08.02.2015
Чезена
68' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Рома
1 : 1
31.01.2015
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Эмполи
1 : 2
26.01.2015
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Эмполи
0 : 0
17.01.2015
Интер
84' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Сампдория
1 : 0
11.01.2015
Эмполи
79' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Эмполи
0 : 0
06.01.2015
Верона
1' - 61'
Италия. Серия А, 16 тур
Фиорентина
1 : 1
21.12.2014
Эмполи
1' - 61'
Италия. Серия А, 15 тур
Эмполи
0 : 0
15.12.2014
Торино
1' - 58'
Италия. Серия А, 14 тур
Наполи
2 : 2
07.12.2014
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Эмполи
0 : 0
30.11.2014
Аталанта
1' - 79'
73'
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0 : 2
23.11.2014
Эмполи
1' - 78'
56'
Италия. Серия А, 11 тур
Эмполи
2 : 1
09.11.2014
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Эмполи
0 : 2
01.11.2014
Ювентус
71' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
3 : 1
28.10.2014
Эмполи
80' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Эмполи
0 : 4
25.10.2014
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Дженоа
1 : 1
20.10.2014
Эмполи
59' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Эмполи
3 : 0
05.10.2014
Палермо
72' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Кьево
1 : 1
28.09.2014
Эмполи
1' - 54'
Италия. Серия А, 4 тур
Эмполи
2 : 2
23.09.2014
Милан
1' - 64'
Италия. Серия А, 3 тур
Чезена
2 : 2
20.09.2014
Эмполи
1' - 90'
55'
Италия. Серия А, 2 тур
Эмполи
0 : 1
13.09.2014
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
2 : 0
31.08.2014
Эмполи
1' - 90'
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