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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Эмполи
Кальяри - Эмполи: обзор матча 14 марта 2015
Кальяри
14.03.2015, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 1
Завершен
Эмполи
20'
Ж. Педро
90+3'
М. Весино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Эмполи
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
М. Весино
Пас отдал
М. Руй
Замена
Й. Гушбауэр
️️️️
П. М'Поку
82'
Замена
К. Рангель
️️️️
Д. Фариас
76'
75'
Желтая карточка
П. Зелински
Замена
Д. Чоп
️️️️
М. Сау
74'
69'
Замена
С. Верди
️️️️
Р. Сапонара
59'
Замена
П. Зелински
️️️️
Д. Кроче
Желтая карточка
А. Бальзано
57'
55'
Замена
М. Пуччарелли
️️️️
Л. Мчедлидзе
ГОЛ! 1:0!
Ж. Педро
Пас отдал
Д. Фариас
20'
Желтая карточка
Д. Фариас
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
23
Зелько Бркич
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
14
Антонио Бальзано
ОП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Эмполи
11
Даниэле Кроче
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Кальяри
91
Симоне Коломби
ВР
22
Алессио Краньо
ВР
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
13
Кайо Рангель
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Эмполи
1
Маурицио Пульези
ВР
30
Давиде Басси
ВР
50
Микеле Сомма
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
90
Симоне Верди
АП
6
Джошуа Брилланте
ПП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
10
Франческо Тавано
ЦФ
3-1-2-1-3
23
Бркич
29
Мурру
23
Диаките
23
Чеппителли
14
Бальзано
12
Крисетиг
27
Дессена
17
Фариас
9
Жоао Педро
40
М'Поку
25
Сау
4-1-1-1-2
11
Кроче
4
Хюсай
24
Ругани
93
Барба
6
Мариу Руй
8
Синьорелли
15
Весино
17
Сапонара
9
Мчедлидзе
7
Маккароне
17
Фариас
13
Рангель
13
Рангель
17
Фариас
40
М'Поку
25
Гушбауэр
25
Гушбауэр
40
М'Поку
25
Сау
9
Чоп
9
Чоп
25
Сау
11
Кроче
10
Зелински
10
Зелински
11
Кроче
17
Сапонара
90
Верди
90
Верди
17
Сапонара
9
Мчедлидзе
20
Пуччарелли
20
Пуччарелли
9
Мчедлидзе
Остались в запасе
Кальяри
Эмполи
91
Симоне Коломби
ВР
22
Алессио Краньо
ВР
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
5
Даниэле Конти
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
50
Микеле Сомма
ЦЗ
1
Маурицио Пульези
ВР
30
Давиде Басси
ВР
16
Венсан Лорини
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
6
Джошуа Брилланте
ПП
10
Франческо Тавано
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
91
Симоне Коломби
ВР
22
Алессио Краньо
ВР
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
5
Даниэле Конти
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Остались в запасе
50
Микеле Сомма
ЦЗ
1
Маурицио Пульези
ВР
30
Давиде Басси
ВР
16
Венсан Лорини
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
6
Джошуа Брилланте
ПП
10
Франческо Тавано
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Кальяри - Эмполи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Сант-Элия
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