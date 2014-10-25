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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Кальяри
Эмполи - Кальяри: обзор матча 25 октября 2014
Эмполи
25.10.2014, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 8 тур
0 : 4
Завершен
Кальяри
31'
М. Сау
36'
Д. Авелар
38'
Д. Авелар (П)
45+2'
А. Экдаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Кальяри
87'
Желтая карточка
Д. Фариас
82'
Замена
Ж. Педро
️️️️
А. Коссу
74'
Замена
Д. Фариас
️️️️
М. Сау
Замена
Л. Мчедлидзе
️️️️
М. Маккароне
68'
65'
Замена
Д. Дессена
️️️️
А. Экдаль
Желтая карточка
Д. Моро
63'
52'
Желтая карточка
Л. Крисетиг
Замена
М. Пуччарелли
️️️️
С. Верди
46'
Замена
Д. Моро
️️️️
М. Весино
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:4!
А. Экдаль
Пас отдал
М. Сау
Желтая карточка
М. Вальдифиори
38'
38'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Д. Авелар
36'
ГОЛ! 0:2!
Д. Авелар
31'
ГОЛ! 0:1!
М. Сау
Пас отдал
А. Коссу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
11
Даниэле Кроче
ВР
30
Давиде Басси
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
90
Симоне Верди
АП
10
Франческо Тавано
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
14
Антонио Бальзано
ОП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
25
Марко Сау
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Эмполи
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
14
Давиде Моро
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
Кальяри
91
Симоне Коломби
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Симоне Бенедетти
ПЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
27
Даниэле Дессена
ЦП
13
Кайо Рангель
ЦФ
18
Алессандро Капелло
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
4-2-1-2
11
Кроче
6
Мариу Руй
26
Тонелли
24
Ругани
4
Хюсай
15
Весино
16
Вальдифиори
90
Верди
7
Маккароне
10
Тавано
3-1-3-1-2
22
Краньо
13
Россеттини
19
Капуано
22
Авелар
14
Бальзано
12
Крисетиг
8
Экдаль
30
Донса
7
Коссу
8
Ибарбо
25
Сау
15
Весино
14
Моро
14
Моро
15
Весино
7
Маккароне
9
Мчедлидзе
9
Мчедлидзе
7
Маккароне
90
Верди
20
Пуччарелли
20
Пуччарелли
90
Верди
8
Экдаль
27
Дессена
27
Дессена
8
Экдаль
25
Сау
17
Фариас
17
Фариас
25
Сау
7
Коссу
9
Жоао Педро
9
Жоао Педро
7
Коссу
Остались в запасе
Эмполи
Кальяри
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
10
Петр Зелински
ЦП
17
Родриго Агирре
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
13
Кайо Рангель
ЦФ
18
Алессандро Капелло
ЦФ
91
Симоне Коломби
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Симоне Бенедетти
ПЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
10
Петр Зелински
ЦП
17
Родриго Агирре
ЦФ
Остались в запасе
13
Кайо Рангель
ЦФ
18
Алессандро Капелло
ЦФ
91
Симоне Коломби
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Симоне Бенедетти
ПЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Зденек Земан
Статистика матча Эмполи - Кальяри
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Лука Пайретто
(Турин)
Стадион:
Карло Кастеллани
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