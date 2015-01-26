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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Удинезе
Эмполи - Удинезе: обзор матча 26 января 2015
Эмполи
26.01.2015, понедельник, 21:00
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 2
Завершен
Удинезе
37'
Р. Сапонара (П)
19'
А. Ди Натале
60'
С. Видмер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Удинезе
Желтая карточка
Ф. Барба
90'
+4
74'
Вторая желтая
Д. Паскуале
69'
Желтая карточка
И. Пирис
68'
Замена
М. Хальберг
️️️️
А. Ди Натале
68'
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
Гильерме
Замена
С. Верди
️️️️
Р. Сапонара
67'
Замена
М. Маккароне
️️️️
Л. Мчедлидзе
63'
61'
Желтая карточка
П. Коне
60'
ГОЛ! 1:2!
С. Видмер
Замена
Ф. Барба
️️️️
Л. Тонелли
44'
Желтая карточка
Р. Сапонара
38'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Сапонара
37'
36'
Желтая карточка
Данило
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Ди Натале
Пас отдал
Аллан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
55
Луиджи Сепе
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
8
Гильерме
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Эмполи
30
Давиде Басси
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
10
Петр Зелински
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
90
Симоне Верди
АП
6
Джошуа Брилланте
ПП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
10
Франческо Тавано
ЦФ
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
7
Набиль Жаади
ОП
16
Жадсон
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
5
Мелькер Хальберг
ПП
17
Родриго Агирре
ЦФ
4-2-1-2
55
Сепе
6
Мариу Руй
26
Тонелли
24
Ругани
4
Хюсай
16
Вальдифиори
15
Весино
17
Сапонара
20
Пуччарелли
9
Мчедлидзе
3-2-3-2
1
Карнезис
4
Пирис
28
Арто
5
Данило
30
Видмер
26
Паскуале
33
Коне
8
Гильерме
25
Аллан
77
Теро
10
Ди Натале
26
Тонелли
93
Барба
93
Барба
26
Тонелли
17
Сапонара
90
Верди
90
Верди
17
Сапонара
9
Мчедлидзе
7
Маккароне
7
Маккароне
9
Мчедлидзе
8
Гильерме
8
Фернандеш
8
Фернандеш
8
Гильерме
10
Ди Натале
5
Хальберг
5
Хальберг
10
Ди Натале
Остались в запасе
Эмполи
Удинезе
30
Давиде Басси
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
10
Петр Зелински
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
6
Джошуа Брилланте
ПП
10
Франческо Тавано
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
16
Жадсон
ЦП
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
7
Набиль Жаади
ОП
17
Родриго Агирре
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
30
Давиде Басси
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
10
Петр Зелински
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
6
Джошуа Брилланте
ПП
10
Франческо Тавано
ЦФ
Остались в запасе
16
Жадсон
ЦП
1
Симоне Скуффет
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
7
Набиль Жаади
ОП
17
Родриго Агирре
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Эмполи - Удинезе
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Герзини
(Генуя)
Стадион:
Карло Кастеллани
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