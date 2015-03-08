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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Дженоа
Эмполи - Дженоа: обзор матча 08 марта 2015
Эмполи
08.03.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
1 : 1
Завершен
Дженоа
66'
Ф. Барба
27'
М. Ньянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Дженоа
Желтая карточка
М. Вальдифиори
88'
80'
Замена
М. Боррьелло
️️️️
М. Ньянг
Замена
М. Сомма
️️️️
В. Лорини
78'
Желтая карточка
М. Руй
75'
70'
Замена
А. Иццо
️️️️
Эденилсон
69'
Желтая карточка
А. Бертолаччи
ГОЛ! 1:1!
Ф. Барба
66'
64'
Замена
Ю. Куцка
️️️️
Я. Фальке
61'
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
Замена
С. Верди
️️️️
Р. Сапонара
55'
27'
ГОЛ! 0:1!
М. Ньянг
Пас отдал
А. Бертолаччи
Замена
Ф. Барба
️️️️
Л. Тонелли
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
55
Луиджи Сепе
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
10
Франческо Тавано
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
88
Эденилсон
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Эмполи
30
Давиде Басси
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
50
Микеле Сомма
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
90
Симоне Верди
АП
6
Джошуа Брилланте
ПП
24
Алессандро Пью
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Дженоа
40
Армандо Приско
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Алласан Тамбе
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
4-2-1-2
55
Сепе
6
Мариу Руй
26
Тонелли
24
Ругани
16
Лорини
16
Вальдифиори
15
Весино
17
Сапонара
10
Тавано
7
Маккароне
4-3-1-2
1
Перин
14
Ронкалья
8
Бурдиссо
19
Бергдич
87
Де Майо
88
Эденилсон
8
Ринкон
91
Бертолаччи
44
Фальке
8
Перотти
99
Ньянг
16
Лорини
50
Сомма
50
Сомма
16
Лорини
26
Тонелли
93
Барба
93
Барба
26
Тонелли
17
Сапонара
90
Верди
90
Верди
17
Сапонара
88
Эденилсон
4
Иццо
4
Иццо
88
Эденилсон
44
Фальке
33
Куцка
33
Куцка
44
Фальке
99
Ньянг
22
Боррьелло
22
Боррьелло
99
Ньянг
Остались в запасе
Эмполи
Дженоа
24
Алессандро Пью
ЦФ
30
Давиде Басси
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
8
Франко Синьорелли
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
6
Джошуа Брилланте
ПП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
40
Армандо Приско
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Алласан Тамбе
ЛЗ
45
Роландо Мандрагора
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
24
Алессандро Пью
ЦФ
30
Давиде Басси
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
8
Франко Синьорелли
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
6
Джошуа Брилланте
ПП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Остались в запасе
40
Армандо Приско
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Алласан Тамбе
ЛЗ
45
Роландо Мандрагора
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Эмполи - Дженоа
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Фабио Мареска
(Неаполь)
Стадион:
Карло Кастеллани
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