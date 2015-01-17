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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Интер
Эмполи - Интер: обзор матча 17 января 2015
Эмполи
17.01.2015, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 0
Завершен
Интер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Интер
90'
+3
Желтая карточка
Г. Медель
86'
Желтая карточка
Н. Видич
Замена
Ф. Тавано
️️️️
М. Пуччарелли
84'
74'
Замена
Д. Шакири
️️️️
Л. Подольски
Замена
М. Маккароне
️️️️
Л. Мчедлидзе
71'
Замена
П. Зелински
️️️️
С. Верди
65'
60'
Замена
М. Ковачич
️️️️
М. Икарди
Желтая карточка
Л. Мчедлидзе
57'
46'
Замена
М. Андреолли
️️️️
А. Раноккия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
55
Луиджи Сепе
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
90
Симоне Верди
АП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
13
Фреди Гуарин
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Эмполи
30
Давиде Басси
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
10
Петр Зелински
ЦП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
10
Франческо Тавано
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
16
Додо
ЛЗ
54
Исаак Донкор
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
4-2-1-2
55
Сепе
26
Тонелли
93
Барба
24
Ругани
4
Хюсай
15
Весино
16
Вальдифиори
90
Верди
9
Мчедлидзе
20
Пуччарелли
4-1-2-1-2
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
15
Видич
13
Раноккия
14
Кампаньяро
17
Медель
13
Гуарин
10
Эрнанес
10
Подольски
8
Паласио
9
Икарди
90
Верди
10
Зелински
10
Зелински
90
Верди
9
Мчедлидзе
7
Маккароне
7
Маккароне
9
Мчедлидзе
20
Пуччарелли
10
Тавано
10
Тавано
20
Пуччарелли
13
Раноккия
3
Андреолли
3
Андреолли
13
Раноккия
9
Икарди
8
Ковачич
8
Ковачич
9
Икарди
10
Подольски
10
Шакири
10
Шакири
10
Подольски
Остались в запасе
Эмполи
Интер
30
Давиде Басси
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
Главный тренер
Маурицио Сарри
54
Исаак Донкор
ЦЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
16
Додо
ЛЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
30
Давиде Басси
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
Остались в запасе
54
Исаак Донкор
ЦЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
16
Додо
ЛЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Эмполи - Интер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Карло Кастеллани
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