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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Милан
Эмполи - Милан: обзор матча 23 сентября 2014
Эмполи
23.09.2014, вторник, 22:45
Италия. Серия А, 4 тур
2 : 2
Завершен
Милан
13'
Л. Тонелли
21'
М. Пуччарелли
43'
Ф. Торрес
58'
К. Хонда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Милан
Вторая желтая
М. Вальдифиори
86'
Желтая карточка
М. Вальдифиори
85'
81'
Замена
Д. Паццини
️️️️
Ф. Торрес
Замена
П. Зелински
️️️️
М. Пуччарелли
76'
Замена
Э. Хюсай
️️️️
В. Лорини
69'
Замена
М. Маккароне
️️️️
Ф. Тавано
64'
58'
ГОЛ! 2:2!
К. Хонда
Пас отдал
И. Абате
50'
Желтая карточка
М. Де Шильо
46'
Замена
А. Поли
️️️️
С. Мунтари
43'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Торрес
Пас отдал
И. Абате
Желтая карточка
М. Весино
42'
36'
Желтая карточка
С. Мунтари
31'
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
М. ван Гинкел
ГОЛ! 2:0!
М. Пуччарелли
21'
20'
Желтая карточка
К. Сапата
ГОЛ! 1:0!
Л. Тонелли
Пас отдал
М. Вальдифиори
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
55
Луиджи Сепе
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
90
Симоне Верди
АП
10
Франческо Тавано
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
3
Кейсуке Хонда
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Эмполи
30
Давиде Басси
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
10
Петр Зелински
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
14
Давиде Моро
ЦП
40
Эмануэле Ровини
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Милан
66
Стефано Гори
ВР
22
Михаэль Агацци
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
15
Андреа Поли
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
4-2-1-2
55
Сепе
6
Мариу Руй
26
Тонелли
24
Ругани
16
Лорини
15
Весино
16
Вальдифиори
90
Верди
20
Пуччарелли
10
Тавано
4-4-2
32
Аббьяти
20
Абате
25
Сапата
23
Бонера
22
Де Шильо
34
Де Йонг
8
ван Гинкел
4
Мунтари
3
Хонда
7
Менез
9
Торрес
16
Лорини
4
Хюсай
4
Хюсай
16
Лорини
20
Пуччарелли
10
Зелински
10
Зелински
20
Пуччарелли
10
Тавано
7
Маккароне
7
Маккароне
10
Тавано
4
Мунтари
15
Поли
15
Поли
4
Мунтари
8
ван Гинкел
7
Бонавентура
7
Бонавентура
8
ван Гинкел
9
Торрес
11
Паццини
11
Паццини
9
Торрес
Остались в запасе
Эмполи
Милан
40
Эмануэле Ровини
ЦФ
30
Давиде Басси
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
14
Давиде Моро
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
66
Стефано Гори
ВР
22
Михаэль Агацци
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Остались в запасе
40
Эмануэле Ровини
ЦФ
30
Давиде Басси
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
14
Давиде Моро
ЦП
Остались в запасе
66
Стефано Гори
ВР
22
Михаэль Агацци
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Статистика матча Эмполи - Милан
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Карло Кастеллани
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