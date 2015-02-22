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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Кьево
Эмполи - Кьево: обзор матча 22 февраля 2015
Эмполи
22.02.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 24 тур
3 : 0
Завершен
Кьево
22'
Д. Ругани
46'
М. Маккароне
67'
М. Маккароне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Кьево
87'
Желтая карточка
Р. Ботта
Замена
Ф. Синьорелли
️️️️
М. Весино
82'
Замена
Л. Мчедлидзе
️️️️
М. Маккароне
74'
ГОЛ! 3:0!
М. Маккароне
Пас отдал
М. Весино
67'
64'
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
И. Радованович
64'
Замена
Й. Фетфацидис
️️️️
Р. Меджиорини
Замена
П. Зелински
️️️️
Р. Сапонара
58'
46'
Замена
А. Палоски
️️️️
В. Бирса
ГОЛ! 2:0!
М. Маккароне
Пас отдал
М. Весино
46'
36'
Желтая карточка
И. Радованович
ГОЛ! 1:0!
Д. Ругани
Пас отдал
М. Вальдифиори
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
55
Луиджи Сепе
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
10
Франческо Тавано
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Эмполи
1
Маурицио Пульези
ВР
30
Давиде Басси
ВР
50
Микеле Сомма
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
10
Петр Зелински
ЦП
90
Симоне Верди
АП
6
Джошуа Брилланте
ПП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Кьево
22
Франческо Барди
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
4-2-1-2
55
Сепе
6
Мариу Руй
26
Тонелли
24
Ругани
4
Хюсай
16
Вальдифиори
15
Весино
17
Сапонара
10
Тавано
7
Маккароне
3-1-4-1-1
1
Биццарри
5
Гамберини
3
Дайнелли
87
Жуканович
16
Радованович
56
Хетемай
22
Иско
23
Бирса
18
Скелотто
11
Ботта
69
Меджиорини
15
Весино
8
Синьорелли
8
Синьорелли
15
Весино
17
Сапонара
10
Зелински
10
Зелински
17
Сапонара
7
Маккароне
9
Мчедлидзе
9
Мчедлидзе
7
Маккароне
69
Меджиорини
10
Фетфацидис
10
Фетфацидис
69
Меджиорини
16
Радованович
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
16
Радованович
23
Бирса
9
Палоски
9
Палоски
23
Бирса
Остались в запасе
Эмполи
Кьево
50
Микеле Сомма
ЦЗ
1
Маурицио Пульези
ВР
30
Давиде Басси
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
90
Симоне Верди
АП
6
Джошуа Брилланте
ПП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
22
Франческо Барди
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
50
Микеле Сомма
ЦЗ
1
Маурицио Пульези
ВР
30
Давиде Басси
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
90
Симоне Верди
АП
6
Джошуа Брилланте
ПП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Остались в запасе
22
Франческо Барди
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Эмполи - Кьево
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Карло Кастеллани
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