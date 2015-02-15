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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Эмполи
Милан - Эмполи: обзор матча 15 февраля 2015
Милан
15.02.2015, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 1
Завершен
Эмполи
40'
М. Дестро
68'
М. Маккароне
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Эмполи
90'
+1
Желтая карточка
Л. Тонелли
Травма
Г. Палетта
89'
Замена
К. Аббьяти
️️️️
М. Дестро
85'
Красная карточка
Д. Лопес
83'
82'
Замена
Ф. Синьорелли
️️️️
Д. Кроче
Желтая карточка
Г. Палетта
80'
Замена
А. Черчи
️️️️
К. Хонда
79'
76'
Желтая карточка
С. Верди
68'
ГОЛ! 1:1!
М. Маккароне
Пас отдал
Э. Хюсай
Желтая карточка
Л. Антонелли
64'
64'
Замена
Ф. Тавано
️️️️
М. Пуччарелли
54'
Замена
С. Верди
️️️️
М. Весино
Желтая карточка
А. Рами
49'
ГОЛ! 1:0!
М. Дестро
Пас отдал
Д. Бонавентура
40'
Замена
С. Боккетти
️️️️
Алекс
8'
Травма
Алекс
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
13
Диего Лопес
ВР
13
Лука Антонелли
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЛП
34
Найджел Де Йонг
(К)
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
15
Андреа Поли
ПП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Эмполи
55
Луиджи Сепе
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
11
Даниэле Кроче
ЛП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
10
Петр Зелински
АП
15
Матиас Весино
ПП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
7
Массимо Маккароне
(К)
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Милан
66
Стефано Гори
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
41
Алессандро Мастальи
ЦП
3
Джанфилиппо Феличоли
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
10
Сусо
ПВ
38
Давиде Ди Мольфетта
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Эмполи
30
Давиде Басси
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
50
Микеле Сомма
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
90
Симоне Верди
АП
6
Джошуа Брилланте
ПП
10
Франческо Тавано
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
4-1-3-2
13
Лопес
13
Антонелли
29
Палетта
23
Рами
33
Алекс
34
Де Йонг
7
Бонавентура
3
Хонда
15
Поли
7
Менез
21
Дестро
4-3-1-2
55
Сепе
4
Хюсай
24
Ругани
26
Тонелли
6
Мариу Руй
15
Весино
16
Вальдифиори
11
Кроче
10
Зелински
7
Маккароне
20
Пуччарелли
21
Дестро
32
Аббьяти
32
Аббьяти
21
Дестро
33
Алекс
16
Боккетти
16
Боккетти
33
Алекс
3
Хонда
7
Черчи
7
Черчи
3
Хонда
11
Кроче
8
Синьорелли
8
Синьорелли
11
Кроче
15
Весино
90
Верди
90
Верди
15
Весино
20
Пуччарелли
10
Тавано
10
Тавано
20
Пуччарелли
Остались в запасе
Милан
Эмполи
38
Давиде Ди Мольфетта
ЦФ
66
Стефано Гори
ВР
41
Алессандро Мастальи
ЦП
3
Джанфилиппо Феличоли
ЦП
2
Майкл Эссьен
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
10
Сусо
ПВ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
50
Микеле Сомма
ЦЗ
30
Давиде Басси
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
6
Джошуа Брилланте
ПП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
38
Давиде Ди Мольфетта
ЦФ
66
Стефано Гори
ВР
41
Алессандро Мастальи
ЦП
3
Джанфилиппо Феличоли
ЦП
2
Майкл Эссьен
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
10
Сусо
ПВ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Остались в запасе
50
Микеле Сомма
ЦЗ
30
Давиде Басси
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
6
Джошуа Брилланте
ПП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Милан - Эмполи
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 14:25 (прямая)
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