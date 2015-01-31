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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Эмполи
Рома - Эмполи: обзор матча 31 января 2015
Рома
31.01.2015, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 1
Завершен
Эмполи
55'
Майкон
38'
М. Маккароне (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Эмполи
Желтая карточка
Р. Наингголан
90'
+4
Желтая карточка
Д. Астори
90'
+1
83'
Замена
Ф. Синьорелли
️️️️
М. Вальдифиори
Замена
Д. Верде
️️️️
Майкон
81'
73'
Замена
Л. Мчедлидзе
️️️️
М. Пуччарелли
70'
Желтая карточка
М. Вальдифиори
Желтая карточка
А. Флоренци
57'
56'
Замена
П. Зелински
️️️️
М. Маккароне
ГОЛ! 1:1!
Майкон
Пас отдал
М. Пьянич
55'
50'
Желтая карточка
Д. Кроче
45'
+1
Вторая желтая
Р. Сапонара
44'
Желтая карточка
Р. Сапонара
Замена
Д. Астори
️️️️
Ф. Тотти
39'
38'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Маккароне
Красная карточка
К. Манолас
37'
Замена
А. Флоренци
️️️️
Х. Итурбе
25'
Травма
Х. Итурбе
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
11
Хуан Итурбе
ЛВ
20
Сейду Кейта
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
22
Адем Льяич
АП
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Эмполи
55
Луиджи Сепе
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
24
Даниэле Ругани
ПЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЛП
11
Даниэле Кроче
ОП
17
Риккардо Сапонара
АП
15
Матиас Весино
ПП
7
Массимо Маккароне
(К)
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
50
Микеле Сомма
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
48
Салих Учан
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
Эмполи
30
Давиде Басси
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
16
Венсан Лорини
ПЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
10
Петр Зелински
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
90
Симоне Верди
АП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
10
Франческо Тавано
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Скорупски
25
Холебас
44
Манолас
2
Янга-Мбива
13
Майкон
20
Кейта
44
Наингголан
15
Пьянич
11
Итурбе
22
Льяич
10
Тотти
4-1-2-1-2
55
Сепе
24
Ругани
4
Хюсай
93
Барба
6
Мариу Руй
11
Кроче
15
Весино
16
Вальдифиори
17
Сапонара
20
Пуччарелли
7
Маккароне
10
Тотти
13
Астори
13
Астори
10
Тотти
11
Итурбе
24
Флоренци
24
Флоренци
11
Итурбе
13
Майкон
10
Верде
10
Верде
13
Майкон
16
Вальдифиори
8
Синьорелли
8
Синьорелли
16
Вальдифиори
7
Маккароне
10
Зелински
10
Зелински
7
Маккароне
20
Пуччарелли
9
Мчедлидзе
9
Мчедлидзе
20
Пуччарелли
Остались в запасе
Рома
Эмполи
50
Микеле Сомма
ЦЗ
18
Богдан Лобонц
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
5
Леандро Паредес
ОП
48
Салих Учан
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
30
Давиде Басси
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
16
Венсан Лорини
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
90
Симоне Верди
АП
10
Франческо Тавано
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
50
Микеле Сомма
ЦЗ
18
Богдан Лобонц
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
5
Леандро Паредес
ОП
48
Салих Учан
ЦП
Остались в запасе
30
Давиде Басси
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
16
Венсан Лорини
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
90
Симоне Верди
АП
10
Франческо Тавано
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Рома - Эмполи
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 3" 22:40 (прямая)
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