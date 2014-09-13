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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Рома
Эмполи - Рома: обзор матча 13 сентября 2014
Эмполи
13.09.2014, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 2 тур
0 : 1
Завершен
Рома
45+1'
Л. Сепе (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Рома
82'
Замена
Жервиньо
️️️️
А. Льяич
Замена
П. Зелински
️️️️
Д. Кроче
80'
68'
Замена
С. Кейта
️️️️
М. Пьянич
67'
Желтая карточка
Д. Де Росси
Замена
М. Пуччарелли
️️️️
С. Верди
63'
Замена
Д. Моро
️️️️
М. Весино
62'
46'
Замена
Д. Астори
️️️️
Л. Кастан
45'
+1
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Л. Сепе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
55
Луиджи Сепе
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
90
Симоне Верди
АП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
10
Франческо Тавано
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
13
Майкон
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
22
Адем Льяич
АП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Эмполи
30
Давиде Басси
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
14
Давиде Моро
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
40
Эмануэле Ровини
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
4-2-1-2
55
Сепе
16
Лорини
26
Тонелли
24
Ругани
4
Хюсай
15
Весино
16
Вальдифиори
90
Верди
10
Тавано
9
Мчедлидзе
3-2-3-1-1
16
Де Санктис
24
Флоренци
25
Кастан
44
Манолас
13
Майкон
3
Коул
44
Наингголан
15
Пьянич
16
Де Росси
22
Льяич
21
Дестро
15
Весино
14
Моро
14
Моро
15
Весино
11
Кроче
10
Зелински
10
Зелински
11
Кроче
90
Верди
20
Пуччарелли
20
Пуччарелли
90
Верди
25
Кастан
13
Астори
13
Астори
25
Кастан
15
Пьянич
20
Кейта
20
Кейта
15
Пьянич
22
Льяич
27
Жервиньо
27
Жервиньо
22
Льяич
Остались в запасе
Эмполи
Рома
40
Эмануэле Ровини
ЦФ
30
Давиде Басси
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
17
Родриго Агирре
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
40
Эмануэле Ровини
ЦФ
30
Давиде Басси
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
17
Родриго Агирре
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Эмполи - Рома
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Карло Кастеллани
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