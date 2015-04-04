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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Эмполи
Ювентус - Эмполи: обзор матча 04 апреля 2015
Ювентус
04.04.2015, суббота, 22:00
Италия. Серия А, 29 тур
2 : 0
Завершен
Эмполи
41'
К. Тевес
90+3'
Р. Перейра
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Эмполи
ГОЛ! 2:0!
Р. Перейра
90'
+3
90'
+1
Травма
С. Верди
Желтая карточка
А. Барцальи
89'
Замена
С. Пепе
️️️️
А. Видаль
86'
Травма
А. Видаль
83'
78'
Желтая карточка
Р. Сапонара
Замена
Р. Перейра
️️️️
С. Стураро
77'
76'
Замена
С. Верди
️️️️
М. Пуччарелли
73'
Замена
П. Зелински
️️️️
Д. Кроче
72'
Замена
Л. Мчедлидзе
️️️️
М. Маккароне
Замена
А. Мората
️️️️
Ф. Льоренте
67'
Желтая карточка
К. Тевес
48'
ГОЛ! 1:0!
К. Тевес
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
27
Патрис Эвра
ЛАЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПАЗ
27
Стефано Стураро
ОП
19
Симоне Падоин
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Эмполи
55
Луиджи Сепе
ВР
4
Эльсеид Хюсай
ЛЗ
6
Мариу Руй
ЛЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
11
Даниэле Кроче
ЛП
16
Мирко Вальдифиори
ОП
17
Риккардо Сапонара
АП
15
Матиас Весино
ПП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
7
Массимо Маккароне
(К)
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
24
Маттиа Витале
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
21
Алессандро Матри
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Эмполи
30
Давиде Басси
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
50
Микеле Сомма
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
10
Петр Зелински
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
90
Симоне Верди
АП
10
Франческо Тавано
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
3-3-2-2
1
Буффон
21
Огбонна
15
Барцальи
19
Бонуччи
27
Эвра
27
Стураро
2
Лихтштайнер
19
Падоин
23
Видаль
12
Льоренте
32
Тевес
4-1-2-1-2
55
Сепе
4
Хюсай
93
Барба
24
Ругани
6
Мариу Руй
16
Вальдифиори
15
Весино
11
Кроче
17
Сапонара
7
Маккароне
20
Пуччарелли
23
Видаль
3
Пепе
3
Пепе
23
Видаль
27
Стураро
37
Перейра
37
Перейра
27
Стураро
12
Льоренте
21
Мората
21
Мората
12
Льоренте
11
Кроче
10
Зелински
10
Зелински
11
Кроче
20
Пуччарелли
90
Верди
90
Верди
20
Пуччарелли
7
Маккароне
9
Мчедлидзе
9
Мчедлидзе
7
Маккароне
Остались в запасе
Ювентус
Эмполи
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
50
Микеле Сомма
ЦЗ
30
Давиде Басси
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Франческо Тавано
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Остались в запасе
50
Микеле Сомма
ЦЗ
30
Давиде Басси
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Франческо Тавано
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Ювентус - Эмполи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 1" 21:55 (прямая)
Новости команд
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Ювентус
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