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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Эмполи
Удинезе - Эмполи: обзор матча 31 августа 2014
Удинезе
31.08.2014, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 1 тур
2 : 0
Завершен
Эмполи
57'
А. Ди Натале
62'
А. Ди Натале
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Эмполи
Замена
П. Коне
️️️️
А. Ди Натале
84'
83'
Замена
М. Пуччарелли
️️️️
Л. Мчедлидзе
74'
Желтая карточка
С. Верди
70'
Замена
Ф. Синьорелли
️️️️
М. Весино
Замена
С. Теро
️️️️
Л. Муриэль
69'
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
Э. Агьеманг-Баду
68'
67'
Замена
М. Руй
️️️️
Э. Хюсай
Желтая карточка
Э. Агьеманг-Баду
65'
ГОЛ! 2:0!
А. Ди Натале
62'
ГОЛ! 1:0!
А. Ди Натале
Пас отдал
Л. Муриэль
57'
55'
Желтая карточка
Д. Кроче
Желтая карточка
Д. Паскуале
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
8
Гильерме
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Эмполи
55
Луиджи Сепе
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
90
Симоне Верди
АП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
10
Франческо Тавано
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Удинезе
1
Алекс Мерет
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
16
Жадсон
ЦП
24
Алексис Сапата
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
5
Мелькер Хальберг
ПП
77
Сирил Теро
ЦФ
Эмполи
16
Маттео Биджери
ВР
30
Давиде Басси
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
6
Мариу Руй
ЛЗ
14
Лука Мартинелли
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
14
Давиде Моро
ЦП
40
Эмануэле Ровини
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
3-2-3-2
1
Карнезис
5
Данило
28
Арто
6
Домицци
26
Паскуале
30
Видмер
7
Агьеманг-Баду
8
Гильерме
25
Аллан
10
Ди Натале
10
Муриэль
4-2-1-2
55
Сепе
4
Хюсай
26
Тонелли
24
Ругани
16
Лорини
15
Весино
16
Вальдифиори
90
Верди
10
Тавано
9
Мчедлидзе
10
Ди Натале
33
Коне
33
Коне
10
Ди Натале
7
Агьеманг-Баду
8
Фернандеш
8
Фернандеш
7
Агьеманг-Баду
10
Муриэль
77
Теро
77
Теро
10
Муриэль
4
Хюсай
6
Мариу Руй
6
Мариу Руй
4
Хюсай
15
Весино
8
Синьорелли
8
Синьорелли
15
Весино
9
Мчедлидзе
20
Пуччарелли
20
Пуччарелли
9
Мчедлидзе
Остались в запасе
Удинезе
Эмполи
16
Жадсон
ЦП
24
Алексис Сапата
ЦП
1
Алекс Мерет
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
5
Мелькер Хальберг
ПП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
16
Маттео Биджери
ВР
40
Эмануэле Ровини
ЦФ
14
Лука Мартинелли
ЦЗ
30
Давиде Басси
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
14
Давиде Моро
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
16
Жадсон
ЦП
24
Алексис Сапата
ЦП
1
Алекс Мерет
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
5
Мелькер Хальберг
ПП
Остались в запасе
16
Маттео Биджери
ВР
40
Эмануэле Ровини
ЦФ
14
Лука Мартинелли
ЦЗ
30
Давиде Басси
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
14
Давиде Моро
ЦП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Удинезе - Эмполи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Удинезе Арена
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