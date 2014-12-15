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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Торино
Эмполи - Торино: обзор матча 15 декабря 2014
Эмполи
15.12.2014, понедельник, 21:00
Италия. Серия А, 15 тур
0 : 0
Завершен
Торино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Торино
90'
Вторая желтая
П. Янссон
80'
Замена
А. Фарнеруд
️️️️
О. Эль-Каддури
Замена
Л. Мчедлидзе
️️️️
М. Маккароне
80'
78'
Желтая карточка
О. Эль-Каддури
71'
Замена
Амаури
️️️️
Ф. Квальярелла
Замена
П. Зелински
️️️️
С. Верди
71'
Желтая карточка
М. Руй
69'
64'
Замена
Б. Перес
️️️️
К. Молинаро
Замена
М. Пуччарелли
️️️️
Ф. Тавано
58'
55'
Желтая карточка
Э. Моретти
32'
Желтая карточка
П. Янссон
17'
Желтая карточка
А. Гацци
Желтая карточка
М. Весино
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
55
Луиджи Сепе
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
90
Симоне Верди
АП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
10
Франческо Тавано
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Торино
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Эмполи
1
Маурицио Пульези
ВР
30
Давиде Басси
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
14
Давиде Моро
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
40
Эмануэле Ровини
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
11
Амаури
ЦФ
4-2-1-2
55
Сепе
6
Мариу Руй
26
Тонелли
24
Ругани
4
Хюсай
16
Вальдифиори
15
Весино
90
Верди
10
Тавано
7
Маккароне
3-2-2-2
1
Жилле
24
Моретти
18
Янссон
52
Максимович
36
Дармиан
3
Молинаро
7
Эль-Каддури
14
Гацци
27
Квальярелла
77
Мартинес
90
Верди
10
Зелински
10
Зелински
90
Верди
7
Маккароне
9
Мчедлидзе
9
Мчедлидзе
7
Маккароне
10
Тавано
20
Пуччарелли
20
Пуччарелли
10
Тавано
7
Эль-Каддури
9
Фарнеруд
9
Фарнеруд
7
Эль-Каддури
3
Молинаро
33
Перес
33
Перес
3
Молинаро
27
Квальярелла
11
Амаури
11
Амаури
27
Квальярелла
Остались в запасе
Эмполи
Торино
40
Эмануэле Ровини
ЦФ
1
Маурицио Пульези
ВР
30
Давиде Басси
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
14
Давиде Моро
ЦП
17
Родриго Агирре
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
27
Гастон Силва
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
40
Эмануэле Ровини
ЦФ
1
Маурицио Пульези
ВР
30
Давиде Басси
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
14
Давиде Моро
ЦП
17
Родриго Агирре
ЦФ
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Эмполи - Торино
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Карло Кастеллани
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