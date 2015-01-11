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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Эмполи
Сампдория - Эмполи: обзор матча 11 января 2015
Сампдория
11.01.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 0
Завершен
Эмполи
49'
Эдер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Эмполи
Замена
Н. Крстичич
️️️️
Эдер
88'
79'
Замена
Ф. Тавано
️️️️
М. Весино
Замена
Л. Риццо
️️️️
А. Дункан
79'
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
Г. Бергессио
64'
Желтая карточка
А. Паломбо
59'
58'
Замена
Л. Мчедлидзе
️️️️
М. Маккароне
ГОЛ! 1:0!
Эдер
Пас отдал
Г. Бергессио
49'
42'
Замена
П. Зелински
️️️️
С. Верди
36'
Желтая карточка
Э. Хюсай
24'
Желтая карточка
М. Руй
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
23
Эдер
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Эмполи
55
Луиджи Сепе
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
90
Симоне Верди
АП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
44
Серхио Ромеро
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
26
Карло Лулич
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Эмполи
1
Маурицио Пульези
ВР
30
Давиде Басси
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
10
Петр Зелински
ЦП
17
Родриго Агирре
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
10
Франческо Тавано
ЦФ
4-4-2
2
Вивиано
13
Реджини
26
Сильвестре
5
Гастальделло
29
Де Сильвестри
21
Сориано
32
Дункан
14
Мба Обьянг
17
Паломбо
18
Бергессио
23
Эдер
4-2-1-2
55
Сепе
4
Хюсай
93
Барба
24
Ругани
6
Мариу Руй
15
Весино
16
Вальдифиори
90
Верди
20
Пуччарелли
7
Маккароне
32
Дункан
14
Риццо
14
Риццо
32
Дункан
23
Эдер
7
Крстичич
7
Крстичич
23
Эдер
18
Бергессио
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
18
Бергессио
90
Верди
10
Зелински
10
Зелински
90
Верди
7
Маккароне
9
Мчедлидзе
9
Мчедлидзе
7
Маккароне
15
Весино
10
Тавано
10
Тавано
15
Весино
Остались в запасе
Сампдория
Эмполи
26
Карло Лулич
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
1
Анжело Да Кошта
ВР
44
Серхио Ромеро
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
95
Давид Иван
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
1
Маурицио Пульези
ВР
30
Давиде Басси
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
17
Родриго Агирре
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
26
Карло Лулич
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
1
Анжело Да Кошта
ВР
44
Серхио Ромеро
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
95
Давид Иван
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Остались в запасе
1
Маурицио Пульези
ВР
30
Давиде Басси
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
17
Родриго Агирре
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Сампдория - Эмполи
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Дино Томмази
(Бассано дель Граппа)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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