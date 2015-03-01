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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Эмполи
Палермо - Эмполи: обзор матча 01 марта 2015
Палермо
01.03.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 25 тур
0 : 0
Завершен
Эмполи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Эмполи
89'
Желтая карточка
П. Зелински
83'
Замена
Л. Мчедлидзе
️️️️
М. Маккароне
74'
Замена
П. Зелински
️️️️
Ф. Тавано
Желтая карточка
Ф. Дапрела
69'
Замена
А. Белотти
️️️️
А. Рисполи
69'
66'
Замена
С. Верди
️️️️
Р. Сапонара
Замена
К. Терци
️️️️
Д. Гонсалес
61'
Желтая карточка
П. Дибала
51'
Желтая карточка
А. Рисполи
37'
Замена
А. Рисполи
️️️️
М. Морганелла
36'
18'
Желтая карточка
М. Весино
5'
Желтая карточка
Э. Хюсай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
20
Франко Васкес
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Эмполи
55
Луиджи Сепе
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
10
Франческо Тавано
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Данило Ортис
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
23
Жоао Силва
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Эмполи
1
Маурицио Пульези
ВР
30
Давиде Басси
ВР
50
Микеле Сомма
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
10
Петр Зелински
ЦП
90
Симоне Верди
АП
6
Джошуа Брилланте
ПП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
4-4-1-1
70
Соррентино
5
Дапрела
4
Анджелкович
21
Гонсалес
2
Витьелло
18
Чочев
30
Ригони
18
Яяло
89
Морганелла
20
Васкес
21
Дибала
4-2-1-2
55
Сепе
4
Хюсай
26
Тонелли
24
Ругани
6
Мариу Руй
15
Весино
16
Вальдифиори
17
Сапонара
10
Тавано
7
Маккароне
21
Гонсалес
19
Терци
19
Терци
21
Гонсалес
89
Морганелла
3
Рисполи
3
Рисполи
89
Морганелла
Рисполи
11
Белотти
11
Белотти
Рисполи
10
Тавано
10
Зелински
10
Зелински
10
Тавано
17
Сапонара
90
Верди
90
Верди
17
Сапонара
7
Маккароне
9
Мчедлидзе
9
Мчедлидзе
7
Маккароне
Остались в запасе
Палермо
Эмполи
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
23
Жоао Силва
ЦФ
21
Данило Ортис
ЦЗ
1
Самир Уйкани
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
50
Микеле Сомма
ЦЗ
1
Маурицио Пульези
ВР
30
Давиде Басси
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
6
Джошуа Брилланте
ПП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
23
Жоао Силва
ЦФ
21
Данило Ортис
ЦЗ
1
Самир Уйкани
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
Остались в запасе
50
Микеле Сомма
ЦЗ
1
Маурицио Пульези
ВР
30
Давиде Басси
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
6
Джошуа Брилланте
ПП
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Палермо - Эмполи
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Анджело Червеллера
(Таранто)
Стадион:
Ренцо Барбера
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