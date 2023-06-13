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Иржи Ярошик
Новости
Иржи Ярошик - новости
Завершил карьеру
27 октября 1977 (48), Усти-над-Лабем
#39 | Полузащитник
196 см | 90 кг
Чехия
Статистика
Новости
Личка возглавит «Динамо» в ближайшие дни: в «Оренбурге» его может заменить Ярошик
2023.06.13 11:50
3
Ярошик рассказал, как игроки ЦСКА называли Газзаева на эмоциях
2023.05.04 18:44
«Мечтал о Европе, но оказался в России»: Ярошик рассказал, как заплакал после перехода в ЦСКА
2023.05.04 14:46
1
Ярошик – об Оличе: «ЦСКА не попал бы в еврокубки с любым тренером»
2021.05.22 13:25
10
Ярошик: «Потенциальное назначение Олича? ЦСКА не возьмет тренера без опыта, это невозможно»
2021.03.19 20:15
10
Ярошик: «Через год-два Крал может заиграть в Англии»
2021.02.07 10:59
1
Фото
«Крылья Советов» в январе сыграют с командами Тарханова и Ярошика
2020.12.30 14:05
Ярошик – о вылете ЦСКА из еврокубков: «В Европе не стоит надеяться на фарт»
2020.12.11 10:58
5
Ярошик: «Российским клубам пора перестать считать себя фаворитами в еврокубках»
2020.11.24 18:52
8
Ярошик – об отъезде Гончаренко в Белоруссию: «Не стоит бросать ЦСКА в такой ситуации»
2020.06.23 09:47
11
Зырянов, Семшов, Бояринцев и Ярошик получили тренерские лицензии Pro
2020.06.12 17:23
1
Ярошик: «Спартак» первым вышел на меня, но ЦСКА проявил больше старания и сразу заплатил»
2020.05.04 18:58
6
Ярошик: «Футбол должен после пандемии достаточно быстро вернуть свои позиции»
2020.04.09 07:53
Ярошик: «Возможно, Гончаренко исчерпал себя в ЦСКА. Сейчас он как будто уперся в потолок»
2020.03.27 01:17
7
Ярошик: «Не испугался бы, если прямо сейчас позвали бы тренировать ЦСКА»
2020.03.26 20:47
1
Ярошик: «Комличенко хотелось вернуться в Россию, чтобы доказать свою состоятельность»
2020.01.28 10:51
4
Ярошик: «Когда не было пробок, Мандрыкин ездил так, что я надеялся попасть в пробку»
2020.01.24 10:40
3
Ярошик: «Березуцкие сначала были дровосеками. Зато потом круто выросли!»
2020.01.24 07:12
3
Ярошик: «Выступление российских клубов в еврокубках – это провал»
2019.12.13 10:51
5
Ярошик: «Есть желание возглавить какую-нибудь команду. Почему бы не «Крылья Советов»?
2019.10.15 13:54
7
Ярошик: «Я образца 2003 года в ЦСКА сильнее сегодняшнего Крала»
2019.09.08 19:36
10
Иржи Ярошик: «Не знаю, почему в России не расследуют договорные матчи»
2019.08.29 15:26
18
Ярошик: «Комличенко покорил чемпионат Чехии»
2018.12.26 09:14
14
Ярошик: «Для ЦСКА уход Акинфеева из сборной – хорошая новость»
2018.10.02 06:32
9
Ярошик: «Сборная Чехии? Это не футбол. Это позор!»
2018.09.11 01:24
7
Ярошик: «Терри еще в «Челси» интересовался разными русскими словечками»
2018.09.10 01:26
5
Ярошик: «Терри в «Спартаке» докажет, что еще большой игрок»
2018.09.08 19:39
6
Ярошик: «Фавориты «Реал» и «Рома». ЦСКА и «Виктория» поборются за третье место в группе ЛЧ»
2018.09.03 09:53
9
Ярошик: «Головин в матче с «Арсеналом» будет сверхмотивирован»
2018.04.05 11:26
4
Ярошик ждет сенсации от ЦСКА в Лондоне
2018.04.05 07:55
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