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«Мечтал о Европе, но оказался в России»: Ярошик рассказал, как заплакал после перехода в ЦСКА

4 мая 2023, 14:46
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Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик рассказал, как оказался в московском клубе в 2003 году.

«Помню, что офис президента ЦСКА находился в не очень красивом здании. Мы с агентами и Евгением Гинером поднялись наверх, сели за стол. Я учил русский язык в школе всего два года, поэтому мне было сложно поддержать разговор и что-то сказать.

Когда летели в Москву, ещe не были уверены, что подпишем этот контракт. Думаю, агенты тоже ничего не знали о ЦСКА на тот момент. Им было непросто сказать: «Иржи, этот вариант для тебя просто супер». Возможно, ЦСКА даже доплатил им, чтобы они убедили меня подписать пятилетний контракт.

После того, как мы подписали контракт, агенты улетели. На улице было очень холодно – минус 25 градусов, падал снег. Я позвонил родным, сказал, что стал игроком ЦСКА.

В душе было очень грустно, я даже заплакал, потому что понял, что далеко от семьи совсем один в чужой стране. Я мечтал о Европе, но оказался в России. Это было нелегко, но уже спустя короткое время всe нормализовалось, и у меня всe было отлично», – сказал Ярошик.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ярошик Иржи
Комментарии (1)
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Красногвардейчик
1683206082
Ага....а ещё по рассказам не очень умных людей что по Москве медведи гуляют....наверно вообще грустно стало?))))))
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