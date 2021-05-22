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  • Ярошик – об Оличе: «ЦСКА не попал бы в еврокубки с любым тренером»

Ярошик – об Оличе: «ЦСКА не попал бы в еврокубки с любым тренером»

22 мая 2021, 13:25
10

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик поделился мнением о работе главного тренера московской команды Ивицы Олича.

– Я сразу говорил, что с приходом Олича многое не изменится. Я это чувствовал. Но ЦСКА не попал бы в еврокубки с любым тренером. У него было очень мало времени, чтобы познакомиться с командой, узнать больше про игроков – как они ведут себя вне поля, какой у них характер. И за этот короткий срок Ивица ничего не поменял.

– Как считаете, на сколько Олич задержится в ЦСКА?

– Ивица, конечно, неопытный тренер. Особенно для клуба, в котором ты сталкиваешься с огромными требованиями руководства, амбициями болельщиков.

Но то, на сколько он задержится, зависит от того, какие футболисты придут летом. Эта команда не может бороться за чемпионство, а о еврокубках вообще не нужно говорить. С этим составом много не выиграть.

Должны прийти три-четыре, может и пять новых игроков, но купит ли ЦСКА столько для Олича – большой вопрос.

  • ЦСКА назначил Олича 23 марта.
  • Команда финишировала в РПЛ на 6-м месте и не попала в еврокубки.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ярошик Иржи
Комментарии (10)
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кто там
1621679890
зэ болотного с мухиным мало?) а так и ежу понятно что с таким составом ничего не светит + Влашич скорее всего уйдёт, тут процентов 70 состава надо менять, но дадут ли денег или о5 с продажи Влашича(как в случае с Головой) наберут по объявлению?
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житель СПб
1621687247
Печальное по всем статьям интервью! 1) "При любом тренере не вышли бы в еврокубки". Это почему?! Наоборот, были все предпосылки для выхода, просто надо было игроков держать в тонусе, уметь мотивировать. Видимо, он это делать не может, не умеет (пока? - не знаю). 2). "Ивица, конечно, неопытный тренер". - Ну так вперед, в ФНЛ! Подучись! НЕ понимаю, за что ЭТО ЦСКА? Кто это для славного клуба придумал? Почему Спартак берет человека, дважды с Бенфикой бравшего Португалию - и то есть сильно возражающие, что недостаточно известен (на мой взгляд - вполне достаточно!). А ЦСКА что, недостоин серьезного тренера? А что, Слуцкий не подходит? А Федотов?
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vladimir-7
1621704629
Иржи, с такой точкой зрения, тебе никогда не быть тренером ЦСКА. Ты очень давно стучишься в дверь клуба, но она не открывается, тебя здесь не ждут тренером команды.
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vovan55
1621721996
давно было видно что команду лихорадит...нужен авторитетный тренер, за которым пойдут все игроки...
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111ax
1621847888
адекватное ревью
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