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    Ярошик – об Оличе: «ЦСКА не попал бы в еврокубки с любым тренером»

    Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик поделился мнением о работе главного тренера московской команды Ивицы Олича.

    – Я сразу говорил, что с приходом Олича многое не изменится. Я это чувствовал. Но ЦСКА не попал бы в еврокубки с любым тренером. У него было очень мало времени, чтобы познакомиться с командой, узнать больше про игроков – как они ведут себя вне поля, какой у них характер. И за этот короткий срок Ивица ничего не поменял.

    – Как считаете, на сколько Олич задержится в ЦСКА?

    – Ивица, конечно, неопытный тренер. Особенно для клуба, в котором ты сталкиваешься с огромными требованиями руководства, амбициями болельщиков.

    Но то, на сколько он задержится, зависит от того, какие футболисты придут летом. Эта команда не может бороться за чемпионство, а о еврокубках вообще не нужно говорить. С этим составом много не выиграть.

    Должны прийти три-четыре, может и пять новых игроков, но купит ли ЦСКА столько для Олича – большой вопрос.

    • ЦСКА назначил Олича 23 марта.
    • Команда финишировала в РПЛ на 6-м месте и не попала в еврокубки.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 13:25
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7304

      житель СПб 13 минут назад

      Печальное по всем статьям интервью!
      1) "При любом тренере не вышли бы в еврокубки". Это почему?! Наоборот, были все предпосылки для выхода, просто надо было игроков держать в тонусе, уметь мотивировать. Видимо, он это делать не может, не умеет (пока? - не знаю).
      2). "Ивица, конечно, неопытный тренер". - Ну так вперед, в ФНЛ! Подучись!
      НЕ понимаю, за что ЭТО ЦСКА? Кто это для славного клуба придумал? Почему Спартак берет человека, дважды с Бенфикой бравшего Португалию - и то есть сильно возражающие, что недостаточно известен (на мой взгляд - вполне достаточно!). А ЦСКА что, недостоин серьезного тренера? А что, Слуцкий не подходит? А Федотов?

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      Рейтинг: +1205

      кто там 2 часа назад

      зэ болотного с мухиным мало?)
      а так и ежу понятно что с таким составом ничего не светит + Влашич скорее всего уйдёт, тут процентов 70 состава надо менять, но дадут ли денег или о5 с продажи Влашича(как в случае с Головой) наберут по объявлению?

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