Ярошик – об Оличе: «ЦСКА не попал бы в еврокубки с любым тренером»

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик поделился мнением о работе главного тренера московской команды Ивицы Олича.

– Я сразу говорил, что с приходом Олича многое не изменится. Я это чувствовал. Но ЦСКА не попал бы в еврокубки с любым тренером. У него было очень мало времени, чтобы познакомиться с командой, узнать больше про игроков – как они ведут себя вне поля, какой у них характер. И за этот короткий срок Ивица ничего не поменял.

– Как считаете, на сколько Олич задержится в ЦСКА?

– Ивица, конечно, неопытный тренер. Особенно для клуба, в котором ты сталкиваешься с огромными требованиями руководства, амбициями болельщиков.

Но то, на сколько он задержится, зависит от того, какие футболисты придут летом. Эта команда не может бороться за чемпионство, а о еврокубках вообще не нужно говорить. С этим составом много не выиграть.

Должны прийти три-четыре, может и пять новых игроков, но купит ли ЦСКА столько для Олича – большой вопрос.