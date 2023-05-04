Ярошик рассказал, как игроки ЦСКА называли Газзаева на эмоциях

Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик высказался об экс-тренере клуба Валерии Газзаеве.

– Бразильцы в ЦСКА в неформальном общении называли Газзаева «усами». Как ты его называл с другими легионерами?

– Думаю, Газзаев у всех ассоциировался с усами, но его все футболисты ЦСКА уважали, и никто за спиной не оскорблял его. Наверное, на эмоциях, когда он нам пихал, мы в сердцах могли его назвать усатым или как-то ещe, но не было такого, чтобы его каждый день кто-то обзывал.