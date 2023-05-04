Ярошик рассказал, как игроки ЦСКА называли Газзаева на эмоциях

Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик высказался об экс-тренере клуба Валерии Газзаеве.
– Бразильцы в ЦСКА в неформальном общении называли Газзаева «усами». Как ты его называл с другими легионерами?
– Думаю, Газзаев у всех ассоциировался с усами, но его все футболисты ЦСКА уважали, и никто за спиной не оскорблял его. Наверное, на эмоциях, когда он нам пихал, мы в сердцах могли его назвать усатым или как-то ещe, но не было такого, чтобы его каждый день кто-то обзывал.
- В ЦСКА чех выступал с 2003 по 2004 год.
- Также в России Ярошик играл за «Крылья Советов».
- С «Челси» полузащитник брал АПЛ.
Источник: Metaratings