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    • Ярошик рассказал, как игроки ЦСКА называли Газзаева на эмоциях

    Ярошик рассказал, как игроки ЦСКА называли Газзаева на эмоциях

    Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик высказался об экс-тренере клуба Валерии Газзаеве.

    – Бразильцы в ЦСКА в неформальном общении называли Газзаева «усами». Как ты его называл с другими легионерами?

    – Думаю, Газзаев у всех ассоциировался с усами, но его все футболисты ЦСКА уважали, и никто за спиной не оскорблял его. Наверное, на эмоциях, когда он нам пихал, мы в сердцах могли его назвать усатым или как-то ещe, но не было такого, чтобы его каждый день кто-то обзывал.

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    Источник: Metaratings

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