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    Ярошик – о вылете ЦСКА из еврокубков: «В Европе не стоит надеяться на фарт»

    Бывший защитник ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал вылет московского клуба из Лиги Европы.

    «ЦСКА провалил Лигу Европы. Конечно, это никуда не годится. Команда должна бороться за выход из группы, вместо этого последнее место и ни одной победы за шесть матчей.

    «Армейцам» не хватает мастерства, опытных игроков — это делает разницу между средним и большим клубами. Выступление в Лиге Европы в очередной раз подтверждает — в Европе не стоит надеяться на фарт.

    Команда будто не голодна до побед, нет искры в глазах. Порой соперника можно переиграть за счeт самоотдачи, но это не про сегодняшний ЦСКА. Я, как и остальные болельщики ЦСКА, могу лишь надеяться, что в следующей еврокубковой кампании команда выступит лучше.

    Грустить уж точно не стоит. Быстро забыть и идти дальше», – приводит слова Ярошика «Чемпионат».

    • ЦСКА обновил антирекорд «Спартака» (пять очков в сезоне-2018/19) по числу очков на групповом этапе Лиги Европы, набрав три балла в шести матчах.
    • ЦСКА – первый российский клуб, ни разу не победивший на групповом этапе Лиги Европы (три ничьи, три поражения).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2227

      Nerlinger 1 час назад

      Гинер ставь Бердыева, ежели хочешь чего то в Европе добиться !!!!!!!!!

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      Рейтинг: +10940

      Cules2013 > Nerlinger 1 час назад

      да хорош уже на него молиться. он тоже не маг и чародей, и с известными запросами.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14522

      vladimir-7 > Cules2013 41 минуту назад

      ...и капризами.

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