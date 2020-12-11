Ярошик – о вылете ЦСКА из еврокубков: «В Европе не стоит надеяться на фарт»

Бывший защитник ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал вылет московского клуба из Лиги Европы.

«ЦСКА провалил Лигу Европы. Конечно, это никуда не годится. Команда должна бороться за выход из группы, вместо этого последнее место и ни одной победы за шесть матчей.

«Армейцам» не хватает мастерства, опытных игроков — это делает разницу между средним и большим клубами. Выступление в Лиге Европы в очередной раз подтверждает — в Европе не стоит надеяться на фарт.

Команда будто не голодна до побед, нет искры в глазах. Порой соперника можно переиграть за счeт самоотдачи, но это не про сегодняшний ЦСКА. Я, как и остальные болельщики ЦСКА, могу лишь надеяться, что в следующей еврокубковой кампании команда выступит лучше.

Грустить уж точно не стоит. Быстро забыть и идти дальше», – приводит слова Ярошика «Чемпионат».