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    Ярошик: «Возможно, Гончаренко исчерпал себя в ЦСКА. Сейчас он как будто уперся в потолок»

    Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик поделился мыслями о проблемах московской команды.

    «Возможно, Виктор Гончаренко себя исчерпал. Он собрал этот состав, добился результата, но сейчас как будто уперся в потолок. Не видно, за счет чего ЦСКА будет прибавлять.

    С другой стороны, мы же не знаем трансферных планов клуба. Может, состав еще усилится. А при нынешнем подборе футболистов нахождение в пятерке – не так уж плохо. Допускаю, что на этот сезон такая задача и ставилась. Пусть ЦСКА обычно стремиться к максимальным целям», – сказал Ярошик.

    • По итогам 22 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
    • После зимней паузы команда не одержала ни одной победы в четырех матчах: две ничьи и два поражения.

    Ярошик: «Не испугался бы, если прямо сейчас позвали бы тренировать ЦСКА»

    Источник: «Советский спорт»

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