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  • Ярошик: «Возможно, Гончаренко исчерпал себя в ЦСКА. Сейчас он как будто уперся в потолок»

Ярошик: «Возможно, Гончаренко исчерпал себя в ЦСКА. Сейчас он как будто уперся в потолок»

27 марта 2020, 01:17
7

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик поделился мыслями о проблемах московской команды.

«Возможно, Виктор Гончаренко себя исчерпал. Он собрал этот состав, добился результата, но сейчас как будто уперся в потолок. Не видно, за счет чего ЦСКА будет прибавлять.

С другой стороны, мы же не знаем трансферных планов клуба. Может, состав еще усилится. А при нынешнем подборе футболистов нахождение в пятерке – не так уж плохо. Допускаю, что на этот сезон такая задача и ставилась. Пусть ЦСКА обычно стремиться к максимальным целям», – сказал Ярошик.

  • По итогам 22 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
  • После зимней паузы команда не одержала ни одной победы в четырех матчах: две ничьи и два поражения.

Ярошик: «Не испугался бы, если прямо сейчас позвали бы тренировать ЦСКА»

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ярошик Иржи Гончаренко Виктор
Комментарии (7)
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Hektor 84
1585269405
Добился результата?
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кто там
1585289845
Да что ты такое гоаоришь?) Местные долбаёбы поняши считают его эталоном тренерского цеха, что при нём команда выступает выше всяческих похвал.. Да и *Сейчас он как будто уперся в потолок* не потолок это вовсе, а дно, из под которого ещё стучат. Это *спасибо* короновирусу должны говорить гончаренко, хинер и ко ибо на 2 ничьих и 2х поражениях хончаренко бы не остановился, ведь там был спартак и зенит, которые бы просто живого места не оставили.
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vladimir-7
1585289847
Доиграют сезон и тогда посмотрим, каких результатов добилась команда ЦСКА, а пока рано делать выводы.
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моэм
1585315260
Или … просто исчерпал себя...как тренер... в смысле идей … хотя рано ... я же думаю , что постоянный "кадровый голод" просто не даёт ему возможности полной самореализации...с другой стороны МАСТЕР , должен уметь сделать причёску и на голове с проплешинами...поэтому всё ещё вопрос ; Ганчаренко мастер или как???
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житель СПб
1585324239
Одно бесспорно: его надо убирать с команды и прощаться с ним российскому футболу.
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