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  • Ярошик: «Не испугался бы, если прямо сейчас позвали бы тренировать ЦСКА»

Ярошик: «Не испугался бы, если прямо сейчас позвали бы тренировать ЦСКА»

26 марта 2020, 20:47
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Бывший полузащитник ЦСКА и «Крыльев Советов» Иржи Ярошик рассказал о желании поработать тренером в РПЛ.

– В перспективе согласились бы поработать в РПЛ?

– Почему нет? Я люблю футбол, говорю по-русски, в вашем чемпионате меня хорошо знают. Если предложат возглавить какую-то команду, с радостью соглашусь. РПЛ – очень приличный уровень.

– ЦСКА, который испытывает игровые трудности, возглавили бы, если бы Евгений Гинер позвал?

– Это был бы очень сложный вызов. Все-таки я пока начинающий тренер, самостоятельно не работал. А ЦСКА – большой клуб с чемпионскими амбициями. Тем не менее, я бы не испугался, если бы прямо сейчас позвали. Но, конечно, лучше «дослужиться» до ЦСКА, поработав пару-тройку лет в менее статусных клубах.

– «Крылья Советов» подойдут?

– Вот это как раз более реалистичный вариант. Я внимательно слежу за своей бывшей командой, расстраиваюсь, что «Крылья» вынуждены постоянно бороться за выживание. При таких болельщиках, с такой классной ареной можно ставить более высокие задачи.

  • За ЦСКА Ярошик выступал с 2003 по 2005 год.
  • С 2008 по 2009 год чех играл в «Крыльях Советов».
  • В течение тренерской карьеры экс-хавбек работал в молодежке «Спарты», «Словане» и «Ружомбероке».

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ярошик Иржи
Комментарии (1)
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vladimir-7
1585290237
Ярошик, по-тренируй пока команду из ПФЛ.
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