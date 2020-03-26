Ярошик: «Не испугался бы, если прямо сейчас позвали бы тренировать ЦСКА»

Бывший полузащитник ЦСКА и «Крыльев Советов» Иржи Ярошик рассказал о желании поработать тренером в РПЛ.

– В перспективе согласились бы поработать в РПЛ?

– Почему нет? Я люблю футбол, говорю по-русски, в вашем чемпионате меня хорошо знают. Если предложат возглавить какую-то команду, с радостью соглашусь. РПЛ – очень приличный уровень.

– ЦСКА, который испытывает игровые трудности, возглавили бы, если бы Евгений Гинер позвал?

– Это был бы очень сложный вызов. Все-таки я пока начинающий тренер, самостоятельно не работал. А ЦСКА – большой клуб с чемпионскими амбициями. Тем не менее, я бы не испугался, если бы прямо сейчас позвали. Но, конечно, лучше «дослужиться» до ЦСКА, поработав пару-тройку лет в менее статусных клубах.

– «Крылья Советов» подойдут?

– Вот это как раз более реалистичный вариант. Я внимательно слежу за своей бывшей командой, расстраиваюсь, что «Крылья» вынуждены постоянно бороться за выживание. При таких болельщиках, с такой классной ареной можно ставить более высокие задачи.