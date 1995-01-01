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    Ярошик: «Не испугался бы, если прямо сейчас позвали бы тренировать ЦСКА»

    Бывший полузащитник ЦСКА и «Крыльев Советов» Иржи Ярошик рассказал о желании поработать тренером в РПЛ.

    – В перспективе согласились бы поработать в РПЛ?

    – Почему нет? Я люблю футбол, говорю по-русски, в вашем чемпионате меня хорошо знают. Если предложат возглавить какую-то команду, с радостью соглашусь. РПЛ – очень приличный уровень.

    – ЦСКА, который испытывает игровые трудности, возглавили бы, если бы Евгений Гинер позвал?

    – Это был бы очень сложный вызов. Все-таки я пока начинающий тренер, самостоятельно не работал. А ЦСКА – большой клуб с чемпионскими амбициями. Тем не менее, я бы не испугался, если бы прямо сейчас позвали. Но, конечно, лучше «дослужиться» до ЦСКА, поработав пару-тройку лет в менее статусных клубах.

    – «Крылья Советов» подойдут?

    – Вот это как раз более реалистичный вариант. Я внимательно слежу за своей бывшей командой, расстраиваюсь, что «Крылья» вынуждены постоянно бороться за выживание. При таких болельщиках, с такой классной ареной можно ставить более высокие задачи.

    • За ЦСКА Ярошик выступал с 2003 по 2005 год.
    • С 2008 по 2009 год чех играл в «Крыльях Советов».
    • В течение тренерской карьеры экс-хавбек работал в молодежке «Спарты», «Словане» и «Ружомбероке».

    Источник: «Советский спорт»

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