Ярошик: «Не испугался бы, если прямо сейчас позвали бы тренировать ЦСКА»

Бывший полузащитник ЦСКА и «Крыльев Советов» Иржи Ярошик рассказал о желании поработать тренером в РПЛ.
– В перспективе согласились бы поработать в РПЛ?
– Почему нет? Я люблю футбол, говорю по-русски, в вашем чемпионате меня хорошо знают. Если предложат возглавить какую-то команду, с радостью соглашусь. РПЛ – очень приличный уровень.
– ЦСКА, который испытывает игровые трудности, возглавили бы, если бы Евгений Гинер позвал?
– Это был бы очень сложный вызов. Все-таки я пока начинающий тренер, самостоятельно не работал. А ЦСКА – большой клуб с чемпионскими амбициями. Тем не менее, я бы не испугался, если бы прямо сейчас позвали. Но, конечно, лучше «дослужиться» до ЦСКА, поработав пару-тройку лет в менее статусных клубах.
– «Крылья Советов» подойдут?
– Вот это как раз более реалистичный вариант. Я внимательно слежу за своей бывшей командой, расстраиваюсь, что «Крылья» вынуждены постоянно бороться за выживание. При таких болельщиках, с такой классной ареной можно ставить более высокие задачи.
- За ЦСКА Ярошик выступал с 2003 по 2005 год.
- С 2008 по 2009 год чех играл в «Крыльях Советов».
- В течение тренерской карьеры экс-хавбек работал в молодежке «Спарты», «Словане» и «Ружомбероке».