«Крылья Советов» в январе сыграют с командами Тарханова и Ярошика

«Крылья Советов» частично огласили расписание на январь. Команда встретится с соперниками, где есть «старые знакомые».

«Новый футбольный год для «Крыльев» начнется со встречи со старыми знакомыми. На первом сборе, 21 января наша команда сыграет со «Славией», которую возглавляет Александр Тарханов.

27 января самарцы встретятся с «Целе», главным тренером которой является Иржи Ярошик», – сообщили «Крылья Советов».

Тарханов 2 года подряд занимал с «Крыльями Советов» 5-е место в чемпионате России (2001 и 2002 годы).

Ярошик играл в Самаре с 2008 по 2009 год.

«Крылья Советов» идут в ФНЛ 2-ми.