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  • Ярошик – об отъезде Гончаренко в Белоруссию: «Не стоит бросать ЦСКА в такой ситуации»

Ярошик – об отъезде Гончаренко в Белоруссию: «Не стоит бросать ЦСКА в такой ситуации»

23 июня 2020, 09:47
11

Экс-полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик высказался об Виктора Гончаренко с поста главного тренера армейцев.

«Думаю, решение о том, что он хочет покинуть команду, было в голове у Гончаренко не одну неделю, а может, и несколько месяцев. Матч с «Зенитом» просто стал последней каплей.

Для меня решение тренера выглядит странно. Понятно, что было очень болезненное поражение 0:4, но это всего лишь первая игра после трехмесячного перерыва. Наверное, не стоит бросать команду в такой ситуации», – сказал Ярошик.

В 23-м туре ЦСКА проиграл «Зениту» со счетом 0:4.

  • Главный тренер московского клуба Виктор Гончаренко пропустил пресс-конференцию.
  • Сергей Овчинников, заменивший его, заявил, что у Гончаренко жалобы на давление.
  • Сообщалось, что Гончаренко подал в отставку, после чего улетел в Белоруссию.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ярошик Иржи Гончаренко Виктор
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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кто там
1592896354
Он не бросает, а всё прекрасно понимает. Рук-ву пох на клуб, его тактика с таким набором игроков не работает(или просто тактика говно), возможно разлад с игроками(ни одного вью не видел что б игроки на эту тему говорили и просили его остаться). Один провал, а дальше матч с Динамо и Спамом - 95% проигрыш, так вообще инфаркт схватит на нервной почве, а здоровье важнее гынеровского мешка овса. Так что правильно сделает если уйдёт, с таким рук-ом у клуба нет будущего, да и изжил себя Михалыч в ЦСКА. ПыСы да же берёзы(ни сколько не намекаю на умственные способности братьев) смекнули что тренировать при гынере ЦСКА - гиблое дело и отказались от ИО глав тренера, это о многом говорит. Только радужные местные терпилы будут верить что всё ок в команде. Дураки, что с них взять.
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Футурист
1592902277
я думаю с такой политикой клуба и набором игроков даже Гвардиола показал бы результат нелучше..Не стоит на Гончаренко всех собак спускать
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kovalenkoz
1592924578
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qwera 1969
1592925762
Судя по всему мы не знаем внутренней обстановке в команде.... Я за Гончаренко и он не трус... Здесь чето не то....
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portero
1592941963
он решил что надо бежать, а то опять не устоит , уговорят , а у него всё яма...
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Hektor 84
1592944662
Вот когда станешь тренером коней тогда и выскажешься
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