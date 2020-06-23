Ярошик – об отъезде Гончаренко в Белоруссию: «Не стоит бросать ЦСКА в такой ситуации»

Экс-полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик высказался об Виктора Гончаренко с поста главного тренера армейцев.

«Думаю, решение о том, что он хочет покинуть команду, было в голове у Гончаренко не одну неделю, а может, и несколько месяцев. Матч с «Зенитом» просто стал последней каплей.

Для меня решение тренера выглядит странно. Понятно, что было очень болезненное поражение 0:4, но это всего лишь первая игра после трехмесячного перерыва. Наверное, не стоит бросать команду в такой ситуации», – сказал Ярошик.

В 23-м туре ЦСКА проиграл «Зениту» со счетом 0:4.