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    Ярошик – об отъезде Гончаренко в Белоруссию: «Не стоит бросать ЦСКА в такой ситуации»

    Экс-полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик высказался об Виктора Гончаренко с поста главного тренера армейцев.

    «Думаю, решение о том, что он хочет покинуть команду, было в голове у Гончаренко не одну неделю, а может, и несколько месяцев. Матч с «Зенитом» просто стал последней каплей.

    Для меня решение тренера выглядит странно. Понятно, что было очень болезненное поражение 0:4, но это всего лишь первая игра после трехмесячного перерыва. Наверное, не стоит бросать команду в такой ситуации», – сказал Ярошик.

    В 23-м туре ЦСКА проиграл «Зениту» со счетом 0:4.

    • Главный тренер московского клуба Виктор Гончаренко пропустил пресс-конференцию.
    • Сергей Овчинников, заменивший его, заявил, что у Гончаренко жалобы на давление.
    • Сообщалось, что Гончаренко подал в отставку, после чего улетел в Белоруссию.

    Источник: «Известия»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1536

      Genz 22 минуты назад

      Овчинников умный тренер. У него получится. Он уже руководил командой, когда былв дисквалификация Гончаренко. Команда собранно играла.

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      Рейтинг: +659

      кто там 32 минуты назад

      Он не бросает, а всё прекрасно понимает.
      Рук-ву пох на клуб, его тактика с таким набором игроков не работает(или просто тактика говно), возможно разлад с игроками(ни одного вью не видел что б игроки на эту тему говорили и просили его остаться). Один провал, а дальше матч с Динамо и Спамом - 95% проигрыш, так вообще инфаркт схватит на нервной почве, а здоровье важнее гынеровского мешка овса.

      Так что правильно сделает если уйдёт, с таким рук-ом у клуба нет будущего, да и изжил себя Михалыч в ЦСКА.

      ПыСы да же берёзы(ни сколько не намекаю на умственные способности братьев) смекнули что тренировать при гынере ЦСКА - гиблое дело и отказались от ИО глав тренера, это о многом говорит.
      Только радужные местные терпилы будут верить что всё ок в команде. Дураки, что с них взять.

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