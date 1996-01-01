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    Ярошик: «Потенциальное назначение Олича? ЦСКА не возьмет тренера без опыта, это невозможно»

    Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик не верит, что клуб назначит на пост главного тренера Ивицу Олича. Они вместе играли в Москве.

    «Возможное назначение Олича – большой сюрприз для меня. Я узнал об этом от вас, мне никто еще не говорил эту информацию. Честно говоря, я не верю, что это произойдет. ЦСКА не возьмет тренера без опыта работы, это просто невозможно.

    Приглашали ли меня в ЦСКА? Нет, у меня своя работа и свой штаб в «Целе», – сказал Ярошик.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16384

      vladimir-7 19 минут назад

      И. Ярошик правильно оценил сообщение Н. Арустамяна.

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