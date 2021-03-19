Ярошик: «Потенциальное назначение Олича? ЦСКА не возьмет тренера без опыта, это невозможно»

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик не верит, что клуб назначит на пост главного тренера Ивицу Олича. Они вместе играли в Москве.

«Возможное назначение Олича – большой сюрприз для меня. Я узнал об этом от вас, мне никто еще не говорил эту информацию. Честно говоря, я не верю, что это произойдет. ЦСКА не возьмет тренера без опыта работы, это просто невозможно.

Приглашали ли меня в ЦСКА? Нет, у меня своя работа и свой штаб в «Целе», – сказал Ярошик.

Metaratings писал, что ЦСКА ищет тренера с опытом работы в Бундеслиге или Лиге 1.

О готовящемся назначении Олича писали «Чемпионат» и Нобель Арустамян .

. Ранее сообщалось, что руководство клуба приняло принципиальное решение о прекращении сотрудничества с Виктором Гончаренко после поражения от «Зенита» (2:3) в 23-м туре РПЛ.

Ярошик: «Через год-два Крал может заиграть в Англии»